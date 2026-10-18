La Policía baraja en Melilla un fuego provocado por menores que dormían en una barca

Guardar

Melilla, 18 oct (EFE).- La Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer las causas del incendio que ha provocado graves daños en el monumento pesquero de Melilla, refugio de menores migrantes que estaba siendo utilizado como lugar para dormir.

Según ha informado a EFE el consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, varios individuos estaban durmiendo en la barca monumental cuando fueron detectados de madrugada por la Policía, que los echó de allí, por lo que no se descarta que el origen del incendio esté relacionado con esa medida preventiva.

PUBLICIDAD

“O se dejaron algo encendido o lo incendiaron a propósito, pero no tenemos nada definitivo aún”, ha explicado el consejero sobre la investigación que se ha iniciado nada más registrarse el incendio a las 6.10 horas de este domingo y finalizar las labores de extinción y enfriamiento por parte de los Bomberos casi tres horas después.

La Policía está comprobando las cámaras de videovigilancia que hay en la zona, cercana al recinto amurallado de Melilla la Vieja y al puerto comercial, para intentar determinar las causas del fuego, que se ha saldado sin heridos ni detenidos.

PUBLICIDAD

El incendio originado en el interior de la barca monumental ubicada en la Plaza de los Pescadores, con la que Melilla rinde homenaje a este importante gremio en la ciudad varias décadas atrás, ha provocado importantes daños tanto en el casco como en la cabina solo un año y medio después de su restauración junto a su entorno con una inversión de 150.000 euros.

Este monumento es uno de los lugares donde desde hace semanas duermen y usan como refugio decenas de menores migrantes que se niegan a estar acogidos en el centro de protección por su alta ocupación, con más de 350 usuarios, el cuádruple de su capacidad máxima, según la declaración de contingencia migratoria. EFE

PUBLICIDAD