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La madre del joven asesinado por error en Málaga exige responsabilidades al Estado

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Málaga, 18 oct (EFE).- La madre del joven de 20 años asesinado al ser disparado por error en Málaga el pasado 18 de septiembre ha exigido "responsabilidades, no solo a los asesinos", sino "también a todos los poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias".

"Pido encarecidamente que no se saque rédito político ni se fomente el morbo de lo sucedido, porque todo ello añade más dolor a mi sufrimiento. Pido también que no se aproveche esta terrible tragedia para fomentar el racismo ni el odio", ha asegurado Laura en una carta que ha hecho pública.

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El joven fue confundido por sus asesinos cuando estaba sentado en un banco próximo a su domicilio y tres personas de nacionalidad belga, ya en prisión, le dispararon dos veces, tras lo que aún herido se refugió en un supermercado cercano, aunque murió en el hospital horas después.

Al cumplirse un mes del asesinato, la madre ha escrito una carta titulada 'Un mes sin Nacho', en la que señala que luchará para que se haga justicia, aunque no le consuele "porque nada lo devolverá a la vida".

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"Lo que ha ocurrido a mi hijo no puede ser tratado como un caso cualquiera. Hablamos de un chico de tan solo 20 años, asesinado por sicarios, sin tener absolutamente nada que ver con ese horrible mundo del crimen", ha destacado la madre, que ha reclamado "un análisis profundo de lo que está ocurriendo" en su ciudad.

"Quiero saber por qué uno de los presuntos asesinos de mi hijo, que anteriormente habría sido detenido por una tentativa de homicidio, no ingresó en prisión. Exijo que se expliquen las circunstancias y las decisiones que hicieron posible esa situación", ha añadido.

Ha señalado que  su hijo "fue asesinado por tres sicarios que 'creyeron' que pertenecía a otra banda y que en su bandolera llevaba un arma. Varios currículums, enseres personales y una pluma de adrenalina, que siempre lo acompañaba porque sufría una grave alergia alimentaria. Eso es lo que llevaba Nacho".

"Buscaba un nuevo empleo mientras esperaba las listas de admisión de un grado medio. Siempre fue muy trabajador y tuvo varios empleos para ser más independiente", ha precisado.

Sobre los autores del crimen, la madre ha indicado que "poner el foco en el origen o en el color de piel de sus asesinos sería un tremendo error. Eso lo hacen las mentes simples, con miedo al diferente. Son unos asesinos y punto. No son personas de otros países que vienen a buscar una vida mejor. Son sicarios a los que la vida de los demás poco les importa y que matan por dinero".

Ha pedido a los responsables políticos, administraciones y poder judicial que refuercen, dentro de sus respectivas competencias, los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico y las mafias organizadas y ha apelado a la responsabilidad individual de cada uno "en relación con la especulación, el consumo de redes sociales, la televisión y la prensa sensacionalista".

"Se ha difundido un vídeo de mi hijo solo, asustado y herido de muerte. Es un síntoma de que parte de nuestra sociedad está podrida. Pido que todo aquel que encuentre esas imágenes en las redes sociales denuncie su difusión y no contribuya a seguir propagándolas", ha demandado.

La progenitora ha criticado que "Málaga está muriendo de éxito y uno de los problemas de la gestión de la ciudad es que la proliferación de pisos turísticos y la falta de control pueden facilitar que los sicarios de las mafias del narcotráfico encuentren lugares donde esconderse".

También ha agradecido a las unidades de la Policía que han realizado la investigación del caso con rapidez, a quienes ayudaron a su hijo en el momento de los hechos y a los sanitarios que lo atendieron.

"Mi hijo era un niño noble, bueno, educado, cariñoso, listo, amante de los animales y de la música. Pero unos asesinos han truncado sus sueños", ha relatado la madre. EFE

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