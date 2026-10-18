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La exhibición de Jassel Pérez le otorga el reconocimiento de Mejor Jugador de la Jornada 4

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Madrid, 18 oct (EFE).- El escolta dominicano del FIATC Girona Jassel Pérez ha sido elegido por primera vez en su carrera en España Mejor Jugador de la Jornada tras su exhibición en la cuarta fecha de la Liga Endesa ante el Leyma Coruña, en un partido en el que anotó 40 puntos y logró una valoración de 41 créditos.

Fue clave en el segundo triunfo del equipo catalán, al que llegó este verano procedente del Covirán Granada. Sus 40 puntos son una de las mayores anotaciones que se han visto en la ACB en este siglo y la mejor de 2026. Además, los consiguió con muy pocos errores en el tiro.

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Acertó sus tres lanzamientos de dos puntos y sus siete tiros libres y solo erró cuatro de los 13 triples que intentó. El internacional dominicano batió ante el equipo gallego sus marcas de puntos (40), triples (9), recuperaciones (4) y valoración (41), tras una actuación histórica.

Además, repartió dos asistencias que se tradujeron en cinco puntos más para su equipo, tras una canasta de dos puntos de David N’Guessan y un triple de Andrzej Pluta. También capturó dos rebotes, recuperó cuatro balones y forzó cinco faltas personales. EFE

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