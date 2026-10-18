Jódar se queda con "haberlo dado todo en la pista" tras su derrota en la final de Shanghái

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Shanghái (China), 18 oct (EFE).- El español Rafa Jódar, derrotado hoy en la final del Másters 1.000 de Shanghái a manos de su compatriota Alejandro Davidovich Fokina, aseguró que se queda con el consuelo de haber "dado todo en la pista", y lamentó que "hoy no fuera el día" para alzarse con su primer título de esta categoría.

"(Me voy) con una mentalidad de que he hecho todo lo que he podido, que he dejado todo en la pista. Hoy no he tenido mucha suerte, o él ha jugado mejor los puntos importantes", explicó en declaraciones a los medios tras el duelo.

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El madrileño aseguró que la clave del partido estuvo en que Davidovich se llevase el segundo parcial en el 'tie break': "Ahí todo queda para el tercer set, y a lo mejor él venía con una mejor dinámica. A pesar de recuperar un 'break', no jugué bien en el tercer set, y él jugó mejor que yo".

"He tenido varias bolas de quiebre en el segundo set y no lo aproveché", recalcó.

Jódar descartó que su derrota final estuviera relacionada con la falta de experiencia -es el finalista más joven de la historia de este torneo- y la mayor veteranía de su rival, que ya había jugado una final de Másters 1.000, en Mónaco 2022, con derrota ante el griego Stefanos Tsitsipas.

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"No, al final son puntos que si no ganas, el partido cae de un lado o de otro. Hoy no ha sido, y si estoy en otra situación como esta, intentaré gestionarlo mejor", consideró.

En todo caso, el joven talento ibérico afirmó estar "feliz" por alcanzar la final en su debut en Shanghái: "Ha sido una semana muy buena. He jugado muchos partidos. Hay muchas cosas que mejorar para el próximo torneo. No he ganado hoy, pero estoy contento por cómo me están yendo las cosas". EFE

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(foto)