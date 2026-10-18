Illa defiende el acceso a la vivienda y las pensiones ante "los lobos con piel de cordero"

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Barcelona, 18 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este domingo el acceso a la vivienda y las pensiones ante los "lobos que se visten con piel de cordero".

El presidente catalán ha hecho esta afirmación durante su intervención en el acto de puesta en marcha en Sant Fruitós del Bages (Barcelona) de la Reserva Nacional de Cataluña, un centro pionero en Europa para custodiar los bienes patrimoniales de los museos catalanes, con una superficie que podrá llegar a los 64.000 metros cuadrados con cabida para unas 140.000 piezas.

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Illa ha puesto este centro como ejemplo de los proyectos que se llevan a cabo: "Cataluña -ha afirmado- está con el motor en marcha, necesitamos que los que hacen funcionar este motor tengan acceso a la vivienda y necesitamos que a los que lo han hecho funcionar no se les discuta que pueden tener una pensión digna, y no necesitamos que nos vengan a dar lecciones, ni que algunos que son lobos se vengan a vestir con piel de cordero estos últimos días".

El presidente catalán ha destacado que tanto el futuro almacén para las piezas de museos que no se exhiben, como el plan de Salud presentado esta semana, son fruto de un trabajo que viene de tiempo atrás y suponen importantes inversiones, tras analizar "que conviene y pensar en el conjunto del país".

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Reunir en un único almacén 7,5 millones de piezas de 122 museos supone buscar economías de escala y también permitirá redescubrir y compartir patrimonio, ha destacado.

A juicio del presidente catalán, en los tiempos actuales hace falta la cultura más que nunca, "son tiempos para tener mucha cultura y mucha memoria", ha asegurado.

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"Algunos dicen que Cataluña está apagada, apagada de qué, los que dicen esto están fuera de cobertura desde hace tiempo, no necesitamos que nos rescaten ni que nos salve nadie, necesitamos respeto y que nos dejen hacer". EFE