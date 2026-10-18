Ilias Fifa y Katherine Tisalema conquistan el Cross del Aceite de Torredonjimeno (Jaén)

Guardar

Jaén, 18 oct (EFE).- El hispano-marroquí Ilias Fifa y Katherine Tisalema se proclamaron vencedores del Cross del Aceite de Torredonjimeno (Jaén), en una edición que puso fin al dominio de Zakaria Boufaljat, ganador de las tres anteriores carreras, y en la que la ecuatoriana se estrenó con triunfo en el municipio tosiriano.

Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros en 2016 y plusmarquista español de 10 kilómetros en ruta, se impuso en la prueba masculina, de 8.000 metros, con un tiempo de 23:26.

PUBLICIDAD

El atleta hispano-marroquí controló la carrera y solo Juan Antonio "Chiki" Pérez consiguió seguir su ritmo, aunque cruzó la meta diez segundos después, con 23:36. Boufaljat completó el podio con 23:54, mientras que Mustapha Sabili fue cuarto con 24:32 y Marto Ginard, quinto con 24:37.

En la categoría femenina, Katherine Tisalema confirmó los pronósticos y venció en los 6.000 metros con una marca de 21:13.

La atleta del Bikila, especialista en pruebas de larga distancia y ganadora esta temporada de las medias maratones de Elche, Chiclana y Ávila, se adaptó a la perfección al circuito Manuel Pancorbo, condicionado por la lluvia.

PUBLICIDAD

La ecuatoriana aventajó en trece segundos a la asturiana Beatriz Álvarez, campeona iberoamericana de 10.000 metros este año en Lima, mientras que la madrileña María Barbero terminó tercera con 21:46. Tisalema llegó en solitario a la meta después de distanciar a sus principales rivales.

Soukaina El Khayami concluyó cuarta con 22:43 y Marina Jiménez, quinta con 22:56. La castillera Silvia Lara, subcampeona del mundo y doble medallista de bronce europea, acabó novena con 24:09. EFE

PUBLICIDAD

jmd/cb/og