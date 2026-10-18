Hugo Novoa: "Siempre practico ese golpeo en los entrenamientos y hoy me ha salido"

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Vigo, 18 oct (EFE).- El lateral derecho Hugo Novoa, autor del gol del Deportivo Alavés frente al Celta en su primer partido del presente curso liguero, reconoció que su idea era colocar el balón en una escuadra del meta Radu.

“Me voy jodido porque llevamos ya cuatro derrotas, pero contento por haber tenido la oportunidad y por haber metido un gol. Me ha salido un buen gol. La verdad es que siempre practico ese golpeo en los entrenamientos y hoy me ha salido”, comentó.

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El futbolista gallego no cree que a su equipo le haya “faltado fútbol” en la primera parte porque ha apostado “por un fútbol más directo, con muchos centros al área” para explotar la fragilidad defensiva del Celta en esas acciones.

“Sabíamos que ellos sufrían bastante en esos centros laterales y hemos tenido nuestras ocasiones. En los últimos minutos hemos tenido grandes ocasiones, pero no ha llegado ese segundo gol. Ha sido una pena, tenemos que seguir trabajando en esta línea para buscar los tres puntos el próximo viernes en nuestra casa”, concluyó. EFE

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