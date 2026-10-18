Funes: “Han sido dos mazazos en situaciones puntuales”

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Málaga, 18 oct (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, dijo tras la “dura” derrota por 2-5 ante la Real Sociedad en La Rosaleda que les penalizó los “dos mazazos en situaciones puntuales” con 1-2 y 2-3 y “los peores minutos” del final de la primera parte.

“Ha sido un día duro, con dos desgracias nos fuimos muy rápido del marcador al 0-2. Luego llegan minutos malos porque nos cuesta rehacernos. Han sido dos mazazos en situaciones puntuales y al final de la primera parte hemos tenido los peores minutos”, comenzó Funes con su análisis.

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En la segunda parte decidieron “ir a por ello”, aunque asumiendo “riesgos” ha sido “difícil, porque cada vez que encontrábamos premio, llegaba un castigo mayor”, lamentó el técnico andaluz en rueda de prensa.

“Es doloroso no darles la victoria a nuestra afición, ha sido muy cruel. Intentaban levantarse y seguir corriendo. Hay que mantenerse más firmes ahora, no podemos bajar los brazos”, apuntó.

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“Creíamos que con dos puntas podíamos hacerle mucho daño en recuperaciones en su campo, era la idea”, explicó sobre la alineación con Chupe y Adrián Niño como delanteros, algo inédito de inicio hasta este domingo.

“Villarreal y Real Sociedad han sido los dos partidos más duros. Nos costó mucho llegar hasta aquí, todo lo que nos costó llegar tiene que ser un empuje para seguir. Es duro, y por supuesto que debemos hacer autocrítica”, prosiguió.

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A pesar de no conocer la victoria en Primera aún, su confianza en los jugadores es “ciega” y ya “sabía de la dureza del calendario, y si tuviéramos tres o cuatro puntos más, veríamos estos partidos de una forma diferente”.

Funes dijo que se siente capacitado para voltear la dinámica y que ya “era consciente de la dificultad de la competición”, pero deben “mantenerse fuertes y ayudar a los jugadores, que son los que más lo sufren", pero LaLiga “no espera, así que las lágrimas las soltamos hoy y a partir del lunes, a pensar en el partido de Vitoria”. EFE

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afl/arh