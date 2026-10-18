Espana agencias

Feijóo encarga a Albiol liderar la ley antiokupación en el Congreso

Imagen FPEYDYTNBFBKNM6N3CEP6UJNOA
Guardar

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley "antiokupación" en el Congreso.

Lo ha dicho este domingo en un acto en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, acompañado por Albiol y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández.

PUBLICIDAD

"Vas a liderar en el Congreso de los Diputados, vas a ser el ponente de la ley, y la vamos a aprobar contigo. Tolerancia cero con los okupas, fuera en 48 horas sí o sí. Tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia, fuera sí o sí. Y protección máxima para el ciudadano honrado", ha dicho el presidente popular dirigiéndose a Albiol.

Ha defendido que Albiol conoce perfectamente cuales son los problemas de las ciudades de Cataluña y lo ha definido como "el político peatonal".

Ha añadido que "combate día a día" como alcalde de Badalona y conoce muy bien cada barrio, y ha sostenido que Albiol ya ha demostrado que es capaz de aplicar estas políticas.

PUBLICIDAD

"¿Lo hizo mejor Colau en Barcelona o lo está haciendo mejor Albiol en Badalona?", ha preguntado, y ha insistido en la necesidad de impulsar una mayoría en Cataluña en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"EL PAÍS QUE NOS JUGAMOS"

"Ese es el país que nos jugamos el 29 de noviembre", ha dicho contraponiendo las figuras de Albiol y de la candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Por ello, ha defendido que "ningún voto de centro, de centro derecha en Cataluña puede servir para alargar la decadencia de Sánchez y de Colau y del resto de sus socios", y ha recordado que el PP, en las pasadas elecciones, perdió un escaño en Girona y otro en Lleida por unos cientos de votos.

Ha reivindicado que no hay que resignarse ante problemas que tiene Cataluña, citando el estado de la red de Rodalies y la alta velocidad y las cifras de desahucios y ocupaciones, entre otros, y ha pedido a los españoles que "no pasen ni una".

Así, ha llamado a unirse por el cambio y ha apuntado que se va a exigir a sí mismo para dar respuesta a una Cataluña que "quiere que se ocupen de sus problemas y pasar página de los problemas que le han causado sus políticos".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

La fisioterapeuta Alexandra Carrasco explica en redes sociales qué hábitos conviene evitar para aliviar las molestias y cuidar la movilidad de las rodillas

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Los directores de la película del momento se han codeado con los grandes rostros del cine en Estados Unidos junto al reparto de la película

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Tarifa de la luz en España este 19 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Tarifa de la luz en España este 19 de octubre

Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: Julia se va de casa y Gabriel acaba enfrentándose a Damián por ella

La serie de Atresmedia lleva al límite a la hija de Begoña y Jesús ante las nuevas actitudes de Gabriel y la proximidad de la boda de Andrés

Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: Julia se va de casa y Gabriel acaba enfrentándose a Damián por ella

Encuentran en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la riera de Cabrera de Mar (Barcelona)

Los equipos de búsqueda encontraron una prenda de ropa anoche cerca del espigón del puerto de Premià de Mar

Encuentran en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la riera de Cabrera de Mar (Barcelona)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

ECONOMÍA

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”