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El partido Somos Melilla condena actos vandálicos como el incendio de la barca monumental

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Melilla, 18 oct (EFE).- El partido Somos Melilla ha condenado la cadena de actos vandálicos de los últimos días, en la que ha enmarcado el fuego que esta madrugada ha causado graves daños a la barca monumental a la Plaza de los Pescadores junto a las murallas de Melilla la Vieja, “uno de los símbolos” de la ciudad.

En una nota, Somos Melilla ha exigido al Gobierno de Melilla más videovigilancia, patrullas en los puntos conflictivos y que las sanciones “se apliquen con rigor”, porque “la impunidad no puede extenderse de esta forma alarmante”.

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La formación ha pedido que la investigación llegue hasta el final y que se depuren responsabilidades por estos hechos, y ha lamentado el "daño irreparable" a la barca monumental, recordando que se restauró hace apenas un año con la remodelación de la plaza y ahora necesitará una reparación integral.

“Ver arder la barca que homenajea a generaciones de pescadores melillenses duele a cualquiera que quiera a esta ciudad. Es patrimonio de todos y lo pagamos entre todos”, ha insistido Somos Melilla para condenar este y otros incendios de madrugada contra coches y contenedores en madrugadas anteriores que acabaron con ataques a Bomberos y Policía.

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A su juicio, el hecho de que se ponga “vidas en peligro” por una minoría que “siembra el caos” exige “una respuesta inmediata”.

Por ello, ha pedido videovigilancia en los puntos conflictivos y en los espacios patrimoniales con el contrato de cámaras anunciado hace más de año y medio; patrullas preventivas nocturnas y sanciones rigurosas, además de una Junta Local de Seguridad para fijar protocolos que protejan a bomberos y policías durante sus intervenciones. EFE

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