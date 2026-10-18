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El jurado delibera desde este lunes sobre los asesinatos de dos empresarios en Ciudad Real

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Ciudad Real, 18 oct (EFE).- Los nueve miembros del jurado popular que han de emitir un veredicto sobre el asesinato de dos empresarios en Ciudad Real tiene previsto reunirse este lunes en la Audiencia Provincial para comenzar la deliberación sobre la causa, en la que hay dos personas acusadas de asesinato y otras dos de encubrimiento.

El magistrado instructor les ha citado a las 10:00 horas para entregarles el objeto del veredicto, y a partir de ese momento los jurados permanecerán incomunicados hasta alcanzar una decisión sobre los hechos juzgados, dos desapariciones separadas por tres años, cuyos cadáveres fueron hallados en pozos y en las que las acusaciones sitúan a dos de los acusados como responsables.

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El juicio, celebrado en siete sesiones durante las dos últimas semanas, ha abordado las muertes de Jesús María González Borrajo, empresario de 57 años afincado en Vitoria y desaparecido el 19 de junio de 2019, y de Juan Miguel Isla Fernández, de 58 años, cuya desaparición se produjo el 22 de julio de 2022.

En ambos casos, el principal acusado actuaba como intermediario en operaciones de compraventa y las acusaciones sostienen que mató a estos dos empresarios por un móvil económico.

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La Fiscalía solicita 46 años de prisión para el principal acusado y 19 para el otro acusado, para el que reconoce la atenuante de confesión.

Las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los 50 y 40 años, respectivamente, aunque la familia de González Borrajo rebajó su acusación contra el segundo de los acusados de asesinato a complicidad, con la atenuante de colaboración, y dejó su petición en nueve años y medio de cárcel.

Durante el juicio, la acusación que ejerce la pareja de Isla incorporó como alternativa la calificación de homicidio, para la que solicita 15 años de prisión para el principal acusado y diez años para el otro.

Los otros dos acusados se enfrentan a las peticiones de las acusaciones particulares, pero no a las de la Fiscalía.

El primero está acusado de encubrimiento por mentir a la Guardia Civil para proporcionar una coartada al principal encausado, aunque durante el juicio reconoció haber faltado a la verdad y sostuvo que desconocía la existencia del crimen.

Al otro acusado se le pide pena de cárcel por ocultar en sus primeras declaraciones que la finca de Valdepeñas donde apareció el cadáver estaba a nombre del principal acusado, lo que retrasó la investigación del caso. EFE

abc/daa/mcm

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