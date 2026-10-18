Detenido tras agredir con un arma blanca a su pareja en Arahal (Sevilla)

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Sevilla, 18 oct (EFE).- Agentes de la Policía Local de Arahal (Sevilla) han detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito en el ámbito de la violencia de género, tras agredir con un arma blanca a su pareja, de 35, en una vivienda.

Los hechos, según ha informado la Policía Local, han ocurrido sobre la 1:20 horas de la madrugada de este domingo en una vivienda de la calle Paradas de la localidad sevillana.

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Una llamada de una vecina alertó de gritos y llamadas de auxilio en el inmueble, por lo que la Policía desplazó hasta el lugar una patrulla para comprobar lo que sucedía.

Al constatar la agresión, los agentes detuvieron al hombre, que mostró resistencia y uno de los policías resultó herido con lesiones de carácter leve.

El detenido fue reducido y entregado a una patrulla de la Guardia Civil que se personó en apoyo, se incautó el cuchillo utilizado en los hechos y se tramitaron las correspondientes diligencias judiciales.

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Ambas partes fueron trasladadas en un primer momento al centro de salud de la localidad.

La víctima, que presentaba una herida por arma blanca en la parte superior de la pierna, fue posteriormente derivada al Hospital de Valme de Sevilla para una valoración de su pronóstico. EFE

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