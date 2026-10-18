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Desalojan un autobús con migrantes al utilizar uno de ellos un espray de gas pimienta

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Ceuta, 18 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desalojado uno de los autobuses que ha trasladado a los migrantes asentados en las calles hacia el espacio habilitado para su identificación por el uso por parte de uno de ellos de un espray de gas pimienta, y ha abierto una investigación para esclarecer el suceso.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, uno de los migrantes ha hecho uso este domingo en uno de estos autobuses de un espray de gas pimienta en mitad del trayecto hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde iba a ser filiado.

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La situación no ha producido daños personales entre los ocupantes ni el personal del dispositivo aunque, tras percatarse de la situación, los responsables policiales han procedido a evacuar el vehículo afectado.

Los pasajeros han sido reubicados en otros autobuses para que pudieran continuar el trayecto con total seguridad.

Del mismo modo, se ha facilitado atención médica "de manera rápida" a todas aquellas personas que manifestaron alguna molestia o requirieron asistencia.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la persona que proporcionó el espray de gas pimienta al migrante involucrado.

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La Delegación del Gobierno ha añadido que salvo esta incidencia el operativo de traslado de unos 500 migrantes desde los asentamientos del Tarajal y del Poblado de Regulares hasta el CATE ha transcurrido "con normalidad y sin incidentes reseñables". EFE

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