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Davidovich: "Hoy tenían que sacarme en silla de ruedas para ganarme"

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Shanghái (China), 18 oct (EFE).- El flamante campeón del Másters 1.000 de Shanghái, el español Alejandro Davidovich Fokina, aseguró que su victoria de hoy ante su compatriota Rafa Jódar en la final se debió a que nunca dejó de creer en sus posibilidades: "Hoy tenían que sacarme en silla de ruedas para ganarme".

"Hoy estaba más nervioso", reconoció el malagueño en rueda de prensa, con su primer trofeo de esta categoría acompañándole. "No me esperaba que Rafa fuese a entrar así de fuerte al partido. No he visto ni un hueco hasta mitad del segundo set, se me estaba haciendo todo cuesta arriba".

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Tras un primer set nefasto, Davidovich se vio obligado a tirar de épica para protagonizar otra remontada y llevarse el título con un marcador final de 1-6, 7-6 (5) y 6-4. "Sé que no es fácil cerrar un partido, que hay dudas. Entonces, tenía que estar ahí, animarme en cada punto y sentir que estoy ahí y que no me voy a dar por vencido, porque no es fácil llegar a una final".

De hecho, esta es únicamente la segunda ocasión en que 'Foki' alcanza una final de un Másters 1.000 después de la de Mónaco 2022, en la que cayó derrotado a manos del griego Stefanos Tsitsipas: "Creo que el estar ahí cada punto me ha hecho ganar el partido", recalcó.

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El andaluz aseguró que ni él ni Jódar "estaban al cien por cien" a nivel físico: "Yo tenía que llevar este partido a un nivel físico. Él está muy bien mentalmente. (...) Tenía que hacerle dudar en cada punto, y al final es lo que me llevo de estas dos semanas, que he estado mentalmente todos los partidos. En estos torneos siempre vas a tener altibajos, así que la parte mental es muy importante".

"Era su primera final de un Másters 1.000, y sabía que para él tampoco iba a ser fácil, que iba a estar nervioso y que quizá cometía un par de errores que no había cometido antes", detalló.

"Ahora mismo no soy capaz de describir cómo me siento", dijo Davidovich, que se va de esta gira con dos de los tres títulos de su carrera, ya que también se adjudicó el Abierto de Chengdu ante el polaco Hubert Hurkacz, al que también derrotó en Shanghái.

"Sabía que estaba a un buen nivel, pero no sabía que iba a ganar este torneo", agregó.

Davidovich recordó los dos meses en el dique seco a causa de una lesión, y quiso mandar un mensaje de reconocimiento a su familia y a su equipo: "Fueron momentos difíciles, y estuvieron apoyándome mucho. Sabían que puedo conseguir este tipo de cosas. Estoy muy agradecido por lo que han hecho, porque creían en mí".

Preguntado por su mejor posición histórica en el 'ranking' -13.º a partir de mañana- y por sus próximas metas, 'Foki' prefirió centrarse en saborear su victoria: "No he mirado nada. Solo quería jugar, disfrutar de estos momentos. (...) Quiero salir a la pista, cabrearme, sonreír, disfrutar. Si hay que partir una raqueta, se parte. Por suerte, no he roto ninguna", bromeó. EFE

(foto)

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