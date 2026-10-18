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Cataluña tendrá mañana otro episodio de lluvias, pero menos intensas que el fin de semana

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Barcelona, 18 oct (EFE).- Cataluña vivirá mañana un nuevo episodio de lluvia persistente y extensa, pero sin zonas con aviso rojo y con precipitaciones menos intensas que las vividas este fin de semana, que han provocado la muerte de una mujer arrastrada ayer por el agua de la riera de Cabrera de Mar (Barcelona).

Protección Civil y el servicio Meteocat han informado este domingo en conferencia de prensa de que las lluvias comenzarán mañana al mediodía y se prolongarán hasta primera hora del martes, aunque arreciarán a partir de las 14:00 horas del lunes.

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Este pronóstico ha llevado a Meteocat a lanzar una aviso naranja en diecinueve comarcas del litoral de Tarragona y Barcelona e interior de Cataluña.

Clara Brucet, jefa de equipo de Prevención y Vigilancia de Meteocat, ha explicado que la lluvia caerá en toda Cataluña, de manera persistente, por lo que en veinticuatro horas podrían acumularse más de cien litros por metro cuadrado.

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Las precipitaciones, ha agregado, comenzarán en la costa de Tarragona y ascenderán hasta Barcelona para llegar el martes a las comarcas de Girona. Lloverá más en la costa y el prelitoral que en el interior.

Como consecuencia de esa predicción, Meteocat ha lanzado avisos naranjas y amarillos por lluvia de más de cuarenta litros en treinta minutos, y de sesenta litros en tres horas.

Además, habrá muy mala mar en la costa de Tarragona y Barcelona, con olas de más de 2,5 metros.

El subdirector de Prevención de Protección Civil, Joan Ramon Cabello, ha lamentado la muerte de una mujer arrastrada por el agua en la comarca del Maresme (Barcelona) y ha vuelto a pedir, de cara a las lluvias de mañana, que los ciudadanos no se acerquen a ríos, rieras o barrancos.

Ha explicado que, al margen de esta muerte, el resto de las incidencias registradas durante este domingo como consecuencia de las lluvias han sido ya menores que ayer, y que los servicios de transporte y las carreteras inundadas han ido recuperando la normalidad

Protección Civil, por otro lado, ha decidido posponer su primer simulacro de avisos por riesgo químico al coincidir con el nuevo episodio de lluvias.

El ejercicio, que afectaría a unos 930.000 ciudadanos, preveía hacer sonar 119 sirenas de 47 municipios, al tiempo que se enviaba mensajes Es-Alert a los móviles de las zonas afectadas, una prueba que se debía hacer simultáneamente en toda Cataluña. EFE

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