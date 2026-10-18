Casi 100 incidencias por las fuertes lluvias en las Pitiusas y Mallorca hasta las 14 horas

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(Actualiza la NA7088 con más información)

Ibiza/Palma, 18 oct (EFE).- El centro coordinador de Emergencias 112 ha registrado 87 incidencias relacionadas con las lluvias entre las 22.00 horas del sábado y las 14.00 de este domingo, casi todas ellas en Ibiza y Formentera y una en Mallorca, y ninguna de ellas de gravedad.

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En total, 34 incidentes han sido en Ibiza, 9 de ellos en la capital, 12 en Sant Josep y 11 en Santa Eulària.

En Formentera ha habido 52 incidencias y en Mallorca una.

Por tipología, los incidentes más significativos han sido 52 inundaciones en establecimientos y 18 en la vía pública, así como 4 caídas de árboles sobre la calzada, 4 obstáculos, 3 desprendimientos de elementos urbanos y 3 caídas de árboles más, y además, ha habido 2 interrupciones de servicios básicos.

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Los incidentes registrados específicamente en Formentera, la isla más afectada por el momento en este episodio de lluvias torrenciales, han sido 37 inundaciones en establecimientos, 9 en distintos puntos de la vía publica, un obstáculo y un árbol caídos sobre la calzada, una interrupción de servicios básicos, un incendio urbano, otro en un establecimiento y un desprendimiento de elemento urbano.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado que se ha pasado de aviso naranja a rojo en las Pitiusas al detectar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que se iba a producir "un fenómeno súbito", con precipitaciones de 90 l/m² en una hora, razón por la que se ha activado el protocolo de inundaciones y se han enviado dos mensajes Es-Alert a los móviles de la población de las Pitiusas avisando de las lluvias primero y de la suspensión de actividades al aire libre para evitar desplazamientos después.

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Gárriz ha indicado que aunque se ha visto afectado el aeropuerto de Ibiza, "no se ha dejado de operar en ningún momento, ni en los puertos tampoco.

La situación más complicada se ha registrado en la autovía del aeropuerto de Ibiza, que se ha tenido que cortar por inundación, pero se ha restablecido un carril como vía de servicio y otra vía alternativa para garantizar poder llegar al aeropuerto y "está volviendo a la normalidad".

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Preocupaba una zona de almacenamiento de hidrocarburos donde confluyen dos escorrentías de torrentes por la zona, pero Gárriz ha destacado que "han sido capaces de garantizar que el abastecimiento de combustible no se haya visto afectado".

El episodio tampoco ha afectado ni a la desaladora de Ibiza ni a la planta de potabilización y "se están reforzando todos los mecanismos de contención y achique en infraestructuras de riesgo y servicios esenciales". "Estamos en una situación de inestabilidad muy compleja, con tres sistemas", ha explicado Gárriz, que ha pedido prudencia a la población.

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Ante la alerta naranja por lluvias y tormentas activada en Baleares este domingo, las autoridades piden extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no atravesar zonas inundadas. En caso de emergencia, han recordado a la ciudadanía contactar con el 112.EFE

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