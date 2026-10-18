Aspas y Denis arrancan en el banquillo

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Vigo, 18 oct (EFE).- Iago Aspas y Denis Suárez arrancarán como suplentes el partido que esta tarde disputarán Celta y Deportivo Alavés en Balaídos, donde otros dos excelestes, Jonny Otto y Lucas Boyé, sí forman parte del once inicial de Quique Sánchez Flores.

Claudio Giráldez mantiene a Yoel Lago en el centro de la defensa y sitúa al uruguayo Cáceres en el lugar de Marcos Alonso. Con Burcio y Moriba en la medular, las bandas serán para Hugo Álvarez y Carreira, mientras que en ataque Couhaib Driouech y Williot Swedberg acompañarán a Jutglà.

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Sin el sancionado Ángel Pérez, el entrenador del Alavés mantiene la duda de si formará con una línea de cuatro defensas o continuará con tres centrales y dos carrileros. Ibáñez y Balnco se mantienen en el centro del campo, de donde se cae Denis Suárez.

Ficha técnica:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Cáceres; Hugo Álvarez, Burcio, Moriba, Carreira; Couhaib Driouech, Williot Swedberg y Jutglà.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Valentini, Koski, Otto, Aleña, Ibáñez, Blanco, Rebbach; Boyé y Toni Martínez. EFE

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