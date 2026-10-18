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4-0. El Atlético se divierte al ritmo de Celia Segura

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Atlético de Madrid se olvidó de cualquier duda y mirá ya hacia los puestos cabeza de la Liga F tras golear este domingo por 4-0 al Madrid CFF, la gran revelación de este inicio de campaña, que sucumbió ante la sensacional actuación de Celia Segura, que por momentos pareció imparable

Como si quisiera agradecer el homenaje que recibió antes del inicio del encuentro por su contribución al título de campeona del mundo conquistado el pasado mes de septiembre por la selección española sub-20, Segura asumió desde el principio todo el protagonismo en el ataque rojiblanco.

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De hecho, apenas habían transcurrido once minutos cuando la atacante badalonesa, que llegó este verano al Atlético de Madrid cedida por el Barcelona, demostró su visión de juego con un sensacional pase que dejó a Gio completamente sola ante la portera rival.

Pero si la delantera brasileña no supo aprovechar el 'regalo' de Celia Segura, quien no desaprovechó una acción de la internacional española sub-20 fue la noruega Synne Jensen, que en el minuto 17 convirtió un balón rechazado por la guardameta del Madrid CFF tras un remate de Celia Segura en el 1-0.

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Sin embargo, Segura, de 19 años, no es solo pase, sino también gol, como demostró dos minutos más tarde al establecer el momentáneo 2-0 para las de David González con un remate cruzado desde el interior del área.

Un gol que lejos de aplacar la voracidad de Celia Segura pareció agudizar todavía más el apetito de la atacante rojiblanca, que provocó el penalti que Fiamma se encargó de convertir a los treinta y siete minutos en el 3-0 para el Atlético.

Celia Segura rubricó su sensacional actuación en el tiempo de prolongación de la primera mitad con un acción en la que demostró su punta de velocidad para asistir a Jensen, que firmó el definitivo 4-0.

Un contundente marcador que relajó notablemente al Atlético en la segunda mitad, lo que permitió al Madrid CFF generar alguna que otra ocasión de peligro, aunque sin el acierto necesario para marcar, pese a que las locales tuvieron que jugar los últimos ocho minutos con la defensa Rosa Otermín como portera tras la expulsión de la guardameta Lola Gallardo, cuando el equipo rojiblanco ya había agotado todos sus cambios.

- Ficha técnica:

4 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Lucía Rodríguez, Calligaris, Lauren (Xenia Pérez, m.81), Otermín; Peñalvo (Csiszar, m.46), Zubieta, Fiamma (Jenni Hermoso, m.73) ; Gio, Jensen (Gabi Nunes, m.73) y Celia Segura (Luany, m.61).

0 - Madrid CFF: Paola Ulloa; Vaillafañe, Taylor, Lejeune (Sofía Hernández, m.76), Carrasco (Mónica, m.76); Marina Rivas, Ana González, Bebe (Alb Ruiz, m.46), Holt (Silva, m.46) ; Ouzraoui (Ubamba, m.46) y Nautnes.

Gol: 1-0, m.17: Jensen. 2-0, m.19: Celia Segura. 3-0, m.37: Fiamma de penalti. 4-0, m.52+: Jensen.

Árbitra: Ainara Acevedo (Comité catalán). Expulsó con tarjeta roja directa a la guardameta del Atlético de Madrid Lola Gallardo (m.83) por tocar el balón con una mano fuera del área. Mostró tarjeta amarilla a Peñalvo, Lauren y Csisza por el Atlético de Madrid; y a Bebe, Lejeune y Taylor por el Madrid CFF.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga F disputado en el Centro Deportivo Civitas de la localidad madrileña de Alcalá de Henares. EFE

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