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113-89. El Joventut vuelve a tumbar al Barça tras otro recital de Ricky y Laprovittola

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Badalona (Barcelona), 18 oct (EFE).- El Asisa Joventut volvió a ganar al Barça, esta vez por 113-89, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa, tras otro recital de los bases Ricky Rubio y Nico Laprovittola, que entre ambos firmaron 36 puntos y 14 asistencias.

Además de las dos estrellas verdinegras, también fue pieza clave Eli Ndiaye, que anotó 17 puntos sin ningún error en todo el encuentro. En el Barça, tan sólo Tyrese Martin fue capaz de echarse el equipo a sus espaldas con 21 puntos anotados.

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Los azulgranas comenzaron el derbi catalán más acertados en ataque que los verdinegros, y rápidamente ese aspecto se tradujo en el marcador tras unos buenos minutos de Martin (9-15, min. 5).

Aunque el Barça siguió con acierto, el Asisa Joventut mejoró sus porcentajes con un buen Ludde Hakanson, lo que impidió que los visitantes se escaparan en el marcador (16-21, min. 8).

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En los minutos posteriores el Barça llegó a irse hasta diez puntos arriba, pero un buen último minuto de la Penya, con la inspiración del joven Adrián Torres de por medio, cerraron el primer cuarto con un 23-26 que no gustó a Sekulic.

La dinámica era favorable para los verdinegros, y en un abrir y cerrar de ojos firmaron un parcial de 15-0 en el que Hakanson volvió a ser protagonista para provocar el tiempo muerto urgente en el conjunto azulgrana.

El Asisa Joventut no bajó el ritmo en ataque y defensa, y aumentó su ventaja tras un triple de Álex Reyes, que como siempre fue un seguro desde dicha distancia (47-39, min. 18).

Sin embargo, cuando parecía que los locales podían escaparse en el marcador, el Barça apretó en defensa, y volvió al ritmo anotador del inicio del partido, para poner el 49-45 al descanso.

En la reanudación, el Barça intentó darle la vuelta lo antes posible a la situación, pero se topó con Ricky Rubio, que de nuevo fue clave en las jugadas ofensivas de la Penya para que mantuvieran su ventaja (57-52, min. 23).

Con el encuentro igualado, al igual que pasó en el inicio del segundo cuarto, el Asisa Joventut metió la sexta marcha en el acelerador y un gran tiro de Torres puso un +10 que hizo levantar a todo el Olímpic (69-59, min. 26).

Y si alguien faltaba por unirse a la fiesta era Nico Laprovittola, que en medio minuto anotó cinco puntos consecutivos para disparar a los suyos hasta la máxima y acabar el cuarto con un 82-68 que aún no era definitivo, pero sí clave para el devenir del derbi.

Los azulgranas no reaccionaron en el inicio del último periodo y el Asisa Joventut lo aprovechó para seguir aumentando la ventaja gracias a los triples de Reyes y Ndiaye (93-75, min. 35).

La Penya no aflojó y Laprovittola siguió con su buena versión de la segunda mitad para poner un 100-80 que sentenció definitivamente el partido a falta de tres minutos.

Al final, el Asisa Joventut se llevó el derbi ante el Barça por 113-89 para sumar la segunda victoria de la temporada en la Liga Endesa y escalar hasta la zona noble de la clasificación.

Ficha técnica:

113. Asisa Joventut (23+26+33+31): Rubio (19), Ellis (9), Reyes (9), Ndiaye (17), Sulejmanovic (16) -cinco inicial-; Laprovittola (17), Hakanson (10), Torres (9), Nogués (-), Birgander (4) y Cheatham (3).

89. Barça (26+19+23+21): Robinson (12), Punter (7), Parra (7), Martin (21), Balcerowski (10) -cinco inicial-; Gibson (5), Umude (9), Ubal (-), Nkamhoua (-), Núñez (-), Evbuomwan (9) y Nebo (9).

Árbitros: Fernando Calatrava, Alberto Sánchez e Iyán González. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d’Esports de Badalona ante 10.248 espectadores. EFE

jvs/asc

(FOTO)

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