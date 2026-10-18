1-1. Sevilla y Alavés siguen su caída sin cortar la mala racha

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Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Sevilla, con un gol inicial de Rosa Márquez en la primera parte, y el Alavés, con otro de Ainhoa Guallar nada más comenzar la segunda, empataron en Mendizorroza un duelo que no les sirve para cortar sus respectivas malas rachas.

El Sevilla, tras dos partidos sin ganar en casa, llegó a Mendizorroza obligado a sumar de tres para dar un salto en la clasificación igual que el Alavés, coqueteando con el descenso tras encadenar tres derrotas seguidas. Sin embargo ninguno de los dos consiguió su objetivo tras un duelo muy igualado carente de excesivas ocasiones.

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La primera parte fue de mayor dominio del Sevilla, que fue encadenando acercamientos hasta que en el minuto 39 Sandra Castelló robó un balón, se lo cedió a Claudia Blanco pero el esférico quedó suelto para que Rosa Márquez, con un disparo desde fuera del área, abriera el marcador.

El gol dejó tocado al Alavés antes del descanso hasta que logró recomponerse, nada más comenzar la segunda mitad, con un tanto de Ainhoa Guallar, que cogió profundidad por el costado izquierdo y, con la pierna derecha, puso una especie de centro que tocó levemente en la cabeza de una defensora antes de alojarse en las mallas bajo la atenta mirada de Esther Sullastres.

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Con ese resultado el conjunto vasco recuperó la confianza y, mediada la segunda parte, encadenó tres ocasiones, todas con el protagonismo de Ainhoa Guallar, que no pudo volver a batir a la portera visitante.

Con el paso de los minutos el conjunto hispalense volvió a ganar metros sobre el área rival y acabó el partido acechando al Alavés, que se mostró muy serio en defensa y supo desbaratar las dos ocasiones más claras para marcar de Raquel Morcillo y Alba López.

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Ficha técnica:

1 - Alavés: Sofía Fuente; Laia Parera, Inés Altamira, Pichi, Juliette Vidal (Merche Izal, m.46); Carmen Sobrón (Hanane Ait El Haj, m.46), Kim Shin-ji, Nayadet Opazo; Kumba Brima (Yorladiz Díaz, m.75), Ainhoa Guallar y Andrea Gómez (Laura Navajas, m.55).

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1 - Sevilla: Esther Sullastres; Alba López, Alice Marqués, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Alicia Redondo, Sandra Castelló; Clau Blanco (Jassina Blom, m.69), Rosa Márquez, Esther Martín-Pozuelo (Xenia Barrios, m.69); y Andrea Álvarez (Isabel Álvarez, m.85).

Goles: 0-1: M.39 Rosa Márquez; 1-1: M.47 Ainhoa Guallar.

Árbitro: Paola Cebollada (Comité aragonés). Amonestó a Inés Altamira (80), del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga F, disputado en el Estadio de Mendizorroza. EFE