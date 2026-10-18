Espana agencias

1-1. Sevilla y Alavés siguen su caída sin cortar la mala racha

Guardar

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- El Sevilla, con un gol inicial de Rosa Márquez en la primera parte, y el Alavés, con otro de Ainhoa Guallar nada más comenzar la segunda, empataron en Mendizorroza un duelo que no les sirve para cortar sus respectivas malas rachas.

El Sevilla, tras dos partidos sin ganar en casa, llegó a Mendizorroza obligado a sumar de tres para dar un salto en la clasificación igual que el Alavés, coqueteando con el descenso tras encadenar tres derrotas seguidas. Sin embargo ninguno de los dos consiguió su objetivo tras un duelo muy igualado carente de excesivas ocasiones.

PUBLICIDAD

La primera parte fue de mayor dominio del Sevilla, que fue encadenando acercamientos hasta que en el minuto 39 Sandra Castelló robó un balón, se lo cedió a Claudia Blanco pero el esférico quedó suelto para que Rosa Márquez, con un disparo desde fuera del área, abriera el marcador.

El gol dejó tocado al Alavés antes del descanso hasta que logró recomponerse, nada más comenzar la segunda mitad, con un tanto de Ainhoa Guallar, que cogió profundidad por el costado izquierdo y, con la pierna derecha, puso una especie de centro que tocó levemente en la cabeza de una defensora antes de alojarse en las mallas bajo la atenta mirada de Esther Sullastres.

PUBLICIDAD

Con ese resultado el conjunto vasco recuperó la confianza y, mediada la segunda parte, encadenó tres ocasiones, todas con el protagonismo de Ainhoa Guallar, que no pudo volver a batir a la portera visitante.

Con el paso de los minutos el conjunto hispalense volvió a ganar metros sobre el área rival y acabó el partido acechando al Alavés, que se mostró muy serio en defensa y supo desbaratar las dos ocasiones más claras para marcar de Raquel Morcillo y Alba López.

Ficha técnica:

1 - Alavés: Sofía Fuente; Laia Parera, Inés Altamira, Pichi, Juliette Vidal (Merche Izal, m.46); Carmen Sobrón (Hanane Ait El Haj, m.46), Kim Shin-ji, Nayadet Opazo; Kumba Brima (Yorladiz Díaz, m.75), Ainhoa Guallar y Andrea Gómez (Laura Navajas, m.55).

1 - Sevilla: Esther Sullastres; Alba López, Alice Marqués, Iris Arnaiz, Raquel Morcillo; Alicia Redondo, Sandra Castelló; Clau Blanco (Jassina Blom, m.69), Rosa Márquez, Esther Martín-Pozuelo (Xenia Barrios, m.69); y Andrea Álvarez (Isabel Álvarez, m.85).

Goles: 0-1: M.39 Rosa Márquez; 1-1: M.47 Ainhoa Guallar.

Árbitro: Paola Cebollada (Comité aragonés). Amonestó a Inés Altamira (80), del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga F, disputado en el Estadio de Mendizorroza. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

La fisioterapeuta Alexandra Carrasco explica en redes sociales qué hábitos conviene evitar para aliviar las molestias y cuidar la movilidad de las rodillas

Si tienes artrosis o rodillas desgastadas, no cometas ninguno de estos cinco errores

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Los directores de la película del momento se han codeado con los grandes rostros del cine en Estados Unidos junto al reparto de la película

Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se van de fiesta en Hollywood: sus fotos con Kim Kardashian y Pamela Anderson al ritmo de Taylor Swift

Tarifa de la luz en España este 19 de octubre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Tarifa de la luz en España este 19 de octubre

Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: Julia se va de casa y Gabriel acaba enfrentándose a Damián por ella

La serie de Atresmedia lleva al límite a la hija de Begoña y Jesús ante las nuevas actitudes de Gabriel y la proximidad de la boda de Andrés

Avance de ‘Sueños de libertad’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: Julia se va de casa y Gabriel acaba enfrentándose a Damián por ella

Encuentran en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la riera de Cabrera de Mar (Barcelona)

Los equipos de búsqueda encontraron una prenda de ropa anoche cerca del espigón del puerto de Premià de Mar

Encuentran en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en la riera de Cabrera de Mar (Barcelona)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

El Constitucional, contra el calendario electoral: qué tendría que pasar para que los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’ puedan votar el 29-N

Feijóo encarga a Xavier García-Albiol liderar la ley antiokupas en el Congreso tras el 29N

La Policía Nacional realiza un operativo para localizar migrantes en los barrios de Ceuta y decenas de ellos huyen por el monte

Cómo solicitar el voto por correo para las elecciones generales del 29-N: fechas, documentos pasos para realizar el trámite

Madrid multa con 129.000 euros a la empresa suiza que le suministra los helicópteros contra incendios porque no estuvieron operativos varios días de la campaña de verano

ECONOMÍA

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Los datos que resumen ocho años de Pedro Sánchez en La Moncloa: 3,4 millones de ocupados más y un SMI al alza, pero la vivienda cuesta un 74% más y la cesta de la compra se ha encarecido

Así decide el Banco de España el diseño de los billetes: analiza las miradas, el tacto y las emociones de las personas

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El problema de la vivienda requiere un pacto de Estado, no podemos seguir poniendo parches cada año”

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

DEPORTES

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Davidovich frena el año estelar de Rafa Jódar y levanta el Masters 1000 de Shangái con una remontada a la altura de los grandes tenistas

Messi hace ‘sold out’ en los Princesa de Asturias en solo 13 minutos: recibirá un premio por su “formidable labor para promover el acceso a la educación y cuidado de la salud infantil”

Del “cada uno iba por su cuenta” a los Juegos Olímpicos: el freeride estará en los Alpes 2030 y España ya sueña con una medalla

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”