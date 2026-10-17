Un acertante de Alcalá de Henares gana más de 1.2 millones en la Primitiva de este sábado

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Madrid, 17 oct (EFE).- En el sorteo de La Primitiva de este sábado ha aparecido un boleto acertante de la primera categoría (6 aciertos) al que le han correspondido 1.205.214,25 euros, según información facilitada por Loterías del Estado.

El boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 11 de Alcalá de Henares (Madrid), situada en Río Nalón, 3.

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De la segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cinco boletos acertantes, a los que les ha correspondido a cada uno 39.088,03 euros y que han sido validados en Moller del Vallés (Barcelona); Xátiva (Valencia); Tui (Pontevedra); León y Cobeja (Toledo).

Combinación ganadora: 12 08 45 29 09 14

Complementario: 43

Reintegro: 4

Joker: 8525836

EFE

amd/plv