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Tebas: "Desde la presidencia del CSD cabe esperar rigor, imparcialidad y coherencia"

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Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha respondido al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien considera que aquel debería pedir disculpas al Real Madrid después de comparar los reportajes de su canal de TV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, y afirma que "desde la presidencia" de este organismo "cabe esperar rigor, imparcialidad y coherencia".

En su espacio en X Tebas se dirige a Rodríguez Uribes y le dice: "Ayer manifesté que no daba crédito a las informaciones sobre una posible actuación del CSD por mis declaraciones. Tras escuchar hoy sus palabras y su petición de disculpas al Real Madrid, considero necesario hacer algunas precisiones".

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Tebas adjunta ejemplos del ministro Óscar Puente y del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en los que se comprueba "el uso que hacen de las referencias a Goebbels" y agrega: "Usted ha subrayado la responsabilidad institucional de mi cargo. Comparto que esa responsabilidad debe tenerse presente. También corresponde tenerla presente cuando se valoran las palabras de un ministro del Gobierno o del portavoz de un grupo parlamentario".

Asegura en este sentido que en las palabras de Tebas "hay una diferencia". "La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista".

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"Mi crítica se refería a la repetición sistemática, la selección interesada de hechos y la construcción de un enemigo. Esa delimitación debe formar parte de cualquier valoración rigurosa de lo que dije. Puede discrepar de mi análisis y de la referencia utilizada. Pero afirmar que queda fuera de la libertad de expresión exige una fundamentación que atienda al contenido completo y al contexto", prosigue Tebas.

El presidente de LaLiga agrega que "cualquier eventual actuación disciplinaria necesita, además, una base jurídica concreta. Desde la presidencia del CSD cabe esperar rigor, imparcialidad y coherencia. La responsabilidad institucional exige un criterio consistente, con independencia de quién formule la crítica y de quién la reciba".

Rodríguez Uribes manifestó este sábado a EFE que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, debería pedir disculpas al Real Madrid después de comparar al canalñ de TV del club con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, lo que calificó como “terrible”.

“Me parece que en España la libertad de expresión, que es un pilar fundamental de la democracia, tiene unos márgenes anchísimos, extensísimos, pero en ningún caso incluye nunca una referencia al nazismo y a Goebbels en relación con un club español de la Liga. Además, dicho por el propio presidente de la Liga, pues hay doble responsabilidad”, defendió Rodríguez Uribes.

Rodríguez Uribes realizó dichas declaraciones a EFE en la segunda edición del torneo de fútbol 8 Tornem! (¡Volvemos!, en castellano) organizado por la Agencia EFE y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) para conmemorar el segundo aniversario de la dana y la posterior recuperación del fútbol valenciano en el campo de fútbol Ciudad del Ocio y del Deporte de Manises. EFE

sab

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