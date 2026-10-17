Szoboszlai y Frimpong, lesionados antes de recibir al Villarreal

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Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El centrocampista Dominik Szoboszlai y el lateral derecho Jeremy Frimpong, futbolistas del Liverpool, se retiraron lesionados en el partido de este sábado contra el Brentford, con lo que serán baja para el duelo de este martes de la tercera jornada de la Liga de Campeones frente al Villarreal en Anfield.

El futbolista húngaro, que reaparecía en el once, se retiró lesionado en el minuto 31 del choque, mientras que el lateral neerlandés entró al campo en el descanso y se retiró con una dolencia muscular en el 52, incluso visiblemente cojeando cuando abandonó el terreno de juego.

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Víctor Muñoz, que sufrió una torsión en la rodilla derecha en el primer tiempo y fue atendido por los servicios médicos del club, siguió en el partido e incluso marcó el gol del 1-0 en el minuto 60 del encuentro. EFE