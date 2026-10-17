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Rescatan a dos personas atrapadas en su coche por el agua en Sentmenat (Barcelona)

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat mantienen la búsqueda de una persona en Cabrera de Mar, en la comarca barcelonesa del Maresme, una mujer que ha caído a una riera, y también han rescatado a dos personas que estaban atrapadas por el agua dentro de un coche en Sentmenat, en la comarca del Vallès Occidental (Barcelona).

A las 19:41 horas, los Bomberos han recibido el aviso de la caída de una mujer a una riera que bajaba muy crecida a causa de las lluvias.

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Seis dotaciones de los Bomberos y efectivos de los Mossos d'Esquadra y de Salvamento Marítimo trabajan esta noche en la búsqueda de la mujer desaparecida.

Además, los Bomberos han recibido el aviso para rescatar a dos personas de edad avanzada que estaban atrapadas por el agua en su vehículo, en la localidad de Sentmenat, a las que han rescatado.

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Protección Civil ha lanzado un aviso de riesgo hidrológico en la comarca del Maresme a causa de las intensas lluvias que caen en Cataluña y alerta de la afectación que pueda tener en la red de aguas pluviales con posibles aumentos súbitos del caudal.

Por ello, Protección Civil reitera su petición de que los ciudadanos eviten atravesar ríos y rieras y que tengan precaución en los puntos bajos en los que puede acumularse el agua.

Las lluvias son especialmente intensas en la comarca barcelonesa del Maresme y en concreto en la localidad de Cabrils, donde han caído 37,8 milímetros (mm) en 10 minutos, según los datos recogidos por el Servicio de Meteorología de Cataluña (Meteocat), que destaca también los 36,8 mm en 10 minutos recogidos en la Bisbal del Penedès (Tarragona).

La última información facilitada por Meteocat señala que la lluvia más intensa se concentra ante el litoral barcelonés, donde se han formado tormentas y se esperan chubascos de intensidad fuerte o torrencial. EFE

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