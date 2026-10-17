Radden Keefe: "¿Por qué un chico que lo tiene todo quiere ser el hijo de un oligarca?"

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Irene Dalmases

Barcelona, 17 oct (EFE).- Probablemente ha sido un virus lo que ha dejado KO durante su vista a Barcelona a Patrick Radden Keefe, referente mundial del periodismo de investigación. Sin embargo, no ha dejado de atender a los medios de comunicación y hoy sábado participará en uno de los actos que mayor interés han despertado de la Bienal del Pensamiento.

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Autor de seis libros, el último, 'El hijo del oligarca', se mantiene desde que se publicó hace unos meses entre los más vendidos en los países anglosajones, una historia centrada en los Brettler, una familia londinense, cuyo hijo pequeño, Zac, de diecinueve años, saltó el 29 de noviembre de 2019 desde el balcón del lujoso apartamento de un hombre de dudosa reputación y murió.

Ahora llega a España de la mano de Seix Barral y de Periscopi en catalán, y Radden Keefe no rehuye que por primera vez en los muchos años que lleva investigando casos y escribiendo para The New Yorker ha tenido que hacer terapia, padre como es de hijos adolescentes, con quienes peleaba mientras preparaba el libro, y entonces, por lo que fuera, entraba en pánico.

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En un encuentro con periodistas, ha considerado que ha escrito el "mejor" libro del que era capaz y se siente muy orgulloso del resultado final, aunque no ha obviado que nunca se sabe si los lectores conectarán con la obra.

"Todas las cosas que han pasado desde la publicación del libro han sido positivas para mí, pero sí es verdad que tengo como una responsabilidad para con la familia Brettler, como que los debo cuidar, porque esta historia para ellos ha sido como una montaña rusa", ha afirmado.

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Uno de los misterios que quería desentrañar cuando se sentó ante el ordenador, además de adentrarse por el Londres que se esconde bajo el brillo de una capital mundial, era responderse a la cuestión de: "¿Por qué un chico que lo tiene todo quiere ser el hijo de un oligarca de la Europa del Este?, ¿por qué se inventa una identidad nueva con sólo dieciocho años?".

En contacto siempre con los padres de Zac, Matthew y Rachelle, a quienes advirtió desde el primer momento de que plasmaría detalles que no les gustarían, así que iba tirando de diferentes hilos, sostiene que el joven, obnubilado por hombres mayores poderosos, quedó, al final, "absorbido" por la propia ciudad de Londres.

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Sobre quién tuvo la responsabilidad de su muerte, el escritor dice que tiene "claro" que otras dos personas que fingían ser lo que no eran, Verinder Sharma y Akbar Shamji, "tuvieron parte de la responsabilidad, aunque no le empujarán desde el balcón".

Tampoco deja pasar que con otro tipo de investigación policial y con un "escrutinio mediático" diferente al que hubo, el caso, probablemente, hubiera tomado otros vericuetos.

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A juicio de Patrick Radden Keefe, por otra parte, esta historia no es ajena a que un personaje como Donald Trump alcanzara el máximo poder en 2016 y a que "haya un tipo de estafadores que llegan a lo más alto del poder y que son las figuras que definen nuestra era".

"Igual Zac pensaba que si quieres llegar al poder, lo que tienes que hacer es mentir. La fascinación que sienten muchos adolescentes por estos ricos, medio gánsteres, que consumen a través de las redes, es algo en lo que pensé mucho mientras escribía el libro, aunque la obra no tiene una tesis", ha indicado.

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Preguntado sobre el actual momento de los medios de comunicación, Radden Keefe ha defendido que la mayoría "abandonan lo que siempre han hecho bien", que es ir al "fondo" de los asuntos y no quedarse en la superficie.

"Lo que tenemos que hacer es ganar la confianza de la gente día tras día y, una vez la tengamos, esto es lo que hay continuar defendiendo. Cuando se explica que se generan artículos con inteligencia artificial pienso que esto es una locura y que quien lo hace se está ganando perder el trabajo", ha proclamado.

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En cuanto a nuevos proyectos, ha bromeado con que, de momento, es imposible porque lleva medio año de gira por todo el mundo con 'El hijo del oligarca', que escribió en parte en Barcelona, en una residencia que hizo de dos meses en 2024.

Sin embargo, sí ha dejado caer que la productora A24 tiene un proyecto en curso para convertir el libro en una serie y que él, cuando termine las presentaciones, viajará a Sudáfrica para un artículo para The New Yorker sobre el legado del apartheid. Tiene también previsto un libro sobre Guatemala, además de continuar un pódcast que inició en 2020. EFE

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