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Prohens asiste este sábado a la ceremonia de beatificación de 20 sacerdotes mártires de Ibiza y Formentera

24/09/2026 La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este foro reúne a destacados líderes empresariales, institucionales y académicos bajo el lema 'España, a la altura de su futuro' con el objetivo de debatir y diseñar las grandes palancas de competitividad del país ante los retos globales actuales. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
24/09/2026 La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un diálogo en el 'Forbes Económic Summit', a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este foro reúne a destacados líderes empresariales, institucionales y académicos bajo el lema 'España, a la altura de su futuro' con el objetivo de debatir y diseñar las grandes palancas de competitividad del país ante los retos globales actuales. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la ceremonia de beatificación de Joan Torres Torres y otros 19 sacerdotes mártires de Ibiza y Formentera.

El acto tendrá lugar a las 11.00 horas en la Catedral de Ibiza, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

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Presidido por el cardenal Marcello Semeraro, está previsto que asistan el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, entre otras autoridades.

CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Por la tarde, sobre las 17.30 horas, la presidenta del Govern asistirá al concierto benéfico contra el cáncer de mama que se celebrará en el Port d'Andratx.

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A su llegada, Prohens será recibida por la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el vicepresidente de la Junta Provincial de Baleares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Jaime Bellido.

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