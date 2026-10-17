Pedro Sánchez participará en un acto de precampaña electoral este miércoles en Toledo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá el próximo miércoles, 21 de octubre, a Toledo para participar en un acto de precampaña electoral.

Así lo ha anunciado la agrupación local del PSOE de Toledo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, señalando que el acto tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el Cigarral del Ángel Custodio.

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Bajo el lema '¡La fuerza de la gente llega a Toledo!', la agrupación ha convocado anunciando "este miércoles recibimos a nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro para seguir compartiendo ilusión, compromiso y futuro".

Se trata de la segunda asistencia a la provincia toledana del presidente del Gobierno, tras su visita a unas instalaciones industriales de Noblejas el pasado 25 de septiembre.

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Sin embargo, es la primera ocasión en la que el candidato a revalidar la presidencia asiste tras la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre, nuevamente en el Cigarral del Ángel, donde el Pedro Sánchez ya participó en un acto de su partido en 2023.