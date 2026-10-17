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La Aemet pone en alerta a gran parte de España por la llegada de la DANA Adam: fin de semana de lluvias abundantes y tormentas intensas

El organismo público ha emitido un aviso especial que se extenderá, al menos, hasta el lunes

Varias personas caminan por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris durante el episodio de lluvias de finales de septiembre. (Lorena Sopêna/Europa Press)
Varias personas caminan por la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris durante el episodio de lluvias de finales de septiembre. (Lorena Sopêna/Europa Press)
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial para este fin de semana por la llegada de la primera DANA de gran impacto de la temporada 2026-2027, a la que han bautizado como Adam. Este fenómeno dejará chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes que se extenderán, al menos, hasta el lunes 19 de octubre.

“A lo largo del episodio podrán acumularse más de 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos”, ha explicado el organismo, que ha recordado que esto puede producir inundaciones y crecidas de cauces, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores periodos de lluvias. En Cataluña y Baleares, además, las precipitaciones estarán acompañadas de vientos intensos y mal estado del mar.

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Ya este sábado se espera que el descuelgue y el aislamiento de la DANA Adam sobre el norte de la Península aumente de forma generalizada la inestabilidad. Mientras, la posición del anticiclón en las islas británicas va a contribuir a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea, tanto peninsular como en las islas Baleares.

Avisos de la Aemet por la DANA Adam el sábado 17 de octubre de 2026. (Aemet)
Avisos de la Aemet por la DANA Adam el sábado 17 de octubre de 2026. (Aemet)

Los chubascos tormentosos serán generalizados en la mitad sur peninsular, pudiendo alcanzar magnitudes localmente fuertes en el tercio suroriental. También se esperan durante la tarde en el este de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes o muy fuertes, ir acompañados de tormenta y ser especialmente persistentes, lo que daría lugar a acumulados significativos.

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Con todo ello, la Aemet ha activado alertas naranjas y amarillas por lluvias y/o tormentas en 10 comunidades autónomas. Por provincias, en riesgo importante (naranja) se encuentran Almería, Barcelona, Tarragona y Murcia, mientras que en riesgo leve (amarillo) están Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Cantabria, Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Girona, Lleida, Badajoz, Cáceres, Madrid, Alicante, Castellón y Valencia.

Además, los termómetros sufrirán un fuerte desplome por la entrada de un frente frío que situará las temperaturas en valores más normales para la época del año o incluso ligeramente inferiores.

La DANA golpeará con más fuerza el domingo y el lunes

Es probable que la situación por la DANA Adam se recrudezca el domingo y el lunes, que serán los días más adversos del temporal. Mañana se esperan chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular que podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, así como persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneos y del archipiélago balear.

La riada provocada por las lluvias torrenciales en Madrigueras dejan una víctima mortal. (Guardia Civil)

Tanto este día como el lunes los mayores acumulados podrían darse en el entorno del cabo de La Nao y las Pitiusas. A principios de la semana que viene, además, se extenderían a zonas del sur de Cataluña y de su extremo oriental, así como al resto de las islas Baleares a partir de la mañana del lunes.

Ya a partir del martes 20 de octubre se espera que la inestabilidad que marcará los siguientes tres días vaya disminuyendo, quedando restringidas las precipitaciones a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. Sin embargo, la Aemet alerta que la incertidumbre de la evolución de las estructuras atmosféricas hace complicado todavía determinar con exactitud hasta cuándo durará el episodio de lluvias y tormentas intensas.

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