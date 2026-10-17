Nivel naranja en la rambla del Albujón, en Pozo Estrecho y La Puebla, en Cartagena

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Murcia, 17 oct (EFE).- La Delegación del Gobierno en Murcia ha informado esta noche de que se ha decretado el nivel naranja en la rambla del Albujón, a la altura de Pozo Estrecho y de La Puebla, en Cartagena.

En la cuenta de la red social X la Delegación del Gobierno pide precaución e insta a no cruzar ramblas y a evitar las zonas inundables, y añade que están pendientes de la evolución del temporal y el estado de los cauces.

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La Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos por lluvias y tormentas, en naranja en Campo de Cartagena, Mazarrón, Guadalentín, Lorca y Águilas, y en amarillo el resto de la Región de Murcia.

Según Emergencias de la Región de Murcia el 112 se han registrado 55 llamadas y 44 incidencias hasta las 19:50 horas, correspondientes al seguimiento del episodio de lluvias y tormentas.

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Los municipios con más llamadas han sido: Cartagena (28), Murcia (10), Alhama de Murcia (7), Yecla (3) y La Unión (2).

De las incidencias las más numerosas se han debido a obstáculos en la vía y en menor medida achiques de agua, tres rescates -dos en agua dulce y uno en montaña- y asistencia a personas mayores. EFE

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