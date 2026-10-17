Moya será candidata del PP al Congreso en Girona, Landete en Tarragona y Melero en Lleida

Diana Moya será la candidata del PP al Congreso en Girona en las elecciones del 29N, Mónica Landete lo será en Tarragona y Roger Melero en Lleida, según han informado este sábado fuentes del partido a Europa Press.
Los 3 candidatos acompañarán este domingo a Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP en Barcelona, en un acto con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.
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El acto, en el que también participará el presidente del PP catalán Alejandro Fernández, se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya.
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