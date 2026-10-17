Moya será candidata del PP al Congreso en Girona, Landete en Tarragona y Melero en Lleida

17/10/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios durante el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de La ONCE, en la Universidad Francisco de Vitoria, a 17 de octubre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Durante el Congreso se ha tratado la vertiente institucional relacionada con discapacidad, economía social y agentes sociales, y se ha promovido además un debate interno de la Unidad Progresista. POLITICA Mateo Lanzuela - Europa Press

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Diana Moya será la candidata del PP al Congreso en Girona en las elecciones del 29N, Mónica Landete lo será en Tarragona y Roger Melero en Lleida, según han informado este sábado fuentes del partido a Europa Press.

Los 3 candidatos acompañarán este domingo a Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP en Barcelona, en un acto con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

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El acto, en el que también participará el presidente del PP catalán Alejandro Fernández, se celebrará en el Palau de Congressos de Catalunya.