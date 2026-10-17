María Herrera consigue su segundo título del Mundial femenino en Jerez

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Jerez de la Frontera, 17 oct (EFE).- La española María Herrera (Yamaha) se ha proclamado este sábado campeona del Campeonato del Mundo Femenino de motociclismo, al acabar en sexta posición, resultado que le ha servido para lograr su segundo centro mundialista consecutivo.

La toledana, vigente campeona de la categoría WorldWCR, ha certificado la renovación del título con ese sexto puesto, un resultado suficiente para asegurar matemáticamente el campeonato antes de la última carrera de la temporada, prevista el domingo.

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Herrera llegaba a la manga del sábado como líder de la clasificación general, con 226 puntos, 44 más que su principal rival, la también española Beatriz Neila (Yamaha), segunda en la tabla y aspirante al título en la cita jerezana.

Finalmente, Neila fue segunda tras la ganadora, Paola Ramos (Yamaha) en una competición femenina en la que se ha certificado el tercer título mundial del certamen, tras los obtenidos por el italiano Nicolo Bulega en la categoría reina Superbike y el español Albert Arenas en Supersport, que ya llegaron a Jerez con los laureles en el bolsillo.

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Con este resultado, Herrera culmina la temporada con la conquista de su segundo título mundial de WorldWCR y revalida la corona que ya había conseguido en la campaña anterior. EFE

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