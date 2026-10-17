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Manuel Liñán reúne en 'Llámame Lorca' la simbología, deseo y tradición del poeta

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Madrid, 17 oct (EFE).- "Todos somos Lorca"; así de rotundo se manifiesta el bailaor Manuel Liñán que dedica su espectáculo 'Llámame Lorca' al poeta granadino del que se cumple el 90 aniversario de su muerte.

Granadino como el autor de 'La Casa de Bernarda Alba', Liñán ha asegurado a EFE que tenía pendiente hacer un espectáculo dedicado a Lorca.

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"Siempre me ha acompañado, pero esta es la manera más explicita de dirigirme a él y homenajear a Federico y a su obra; una forma de ofrecerle mi agradecimiento por seguir inspirándonos", ha señalado el bailaor, que estrenó esta obra hace unos meses en los Jardines del Generalife.

Una obra que Liñán traslada al lenguaje de la danza de diferentes formas. "Para mí Lorca es un lenguaje muy pasional; un lenguaje tradicional, pero también vanguardista, con mucho deseo, con mucha simbología en la gestualidad", indica.

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Premio Nacional de Danza 2017, Liñán lleva a los Teatros del Canal del 21 al 24 de octubre, una creación llena de símbolos, paisajes y sentimientos del imaginario lorquiano.

Un espectáculo que empieza con un lienzo en blanco, que se va transformado, al ir dibujando en él la simbología de Lorca, su gusto por la pintura, la música; su poesía y teatro.

La propuesta no pretende reconstruir la figura de Lorca desde una perspectiva biográfica, sino adentrarse en su mundo interior y trasladar al escenario aquello que permanece vivo en su poesía.

El creador asevera que su afinidad con Lorca tiene que ver con su manera de "hablar del deseo, su afán por unir tradición y vanguardia de una forma directa"; "creo que todas sus inquietudes siguen siendo fuente de inspiración hoy", dice.

El coreógrafo, que como el poeta se ha sentido señalado por su condición sexual y ha sufrido ataques homófobos por bailar con bata de cola y mantón de Manila, reconoce que aunque se "ha avanzado todavía se siguen haciendo juicios sociales", e indice que se continúa luchando por llegar a una "naturalidad plena".

La música del espectáculo está a cargo de José Fermín, y en él se bailan y cantan piezas como 'Las morillas de Jaén', 'Los cuatro muleros', además de música popular que recuperó Lorca como 'El café de Chinitas', una pieza del folclore tradicional que Lorca grabó en 1931 con 'La Argentinita'.

Y como novedad una zambra, 'A las cinco de la tarde', compuesta por el propio Liñán y Antonio Campos uniendo una frase de cada una de las obras de Lorca.

El espectáculo cuenta con la colaboración especial de Curro Albaicín y la participación de Raquel Heredia, 'La Repompa', y José Maldonado como artistas invitados. EFE

(foto)

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