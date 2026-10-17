Los Comuns ratifican a Urtasun como número 2 de Frente Amplio por Barcelona

05/10/2026 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa de los partidos que integran el espacio conformado por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y Comuns, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). La convocatoria sirve para explicar la coyuntura de lanzamiento del Frente Amplio el próximo 17 de octubre. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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Los Comuns han ratificado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número 2 de la lista del Frente Amplio por la provincia de Barcelona para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau será la número 1 y la presidenciable de la coalición.

El partido ratificó a Urtasun como su candidato en Catalunya en un Consell Nacional extraordinario celebrado este viernes, después de recibir un 94,1% de votos favorables de los miembros de la organización, han informado en un comunicado este sábado.

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El Consell Nacional también ha aprobado con un 94,8% de apoyos el acuerdo de coalición electoral dentro del Frente Amplio, y la candidatura al Congreso se presentará bajo el nombre Comuns-Front Ampli, mientras que en el Senado tendrá la denominación de Comuns-Front Ampli per la democràcia.

En un video compartido por la formación Urtasun ha explicado que ha decidido dar un paso adelante y formar parte de esta candidatura, y ha advertido que las elecciones generales del 29 de noviembre son una "batalla trascendental".

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"No nos podemos permitir que Cataluña caiga en la órbita de influencia de Donald Trump con un Gobierno de PP y Vox, y esto no lo permitiremos. No es el momento de dar ningún paso hacia atrás, es el momento de dar muchos pasos hacia adelante", ha defendido.