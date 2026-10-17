Las fuertes lluvias provocan una manga o tuba sobre el cielo de Alicante, sin daños

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Alicante, 17 oct (EFE).- La inestabilidad atmosférica y las fuertes rachas de lluvia de este sábado han provocado una tuba o manga sobre el cielo de la ciudad de Alicante, sin que haya dejado daños materiales o personales porque no ha llegado a tocar tierra.

La tuba es una especie de tornado que se forma en altura coincidiendo con una alta inestabilidad y que no llega a tocar tierra, ya que si sí lo hiciera pasaría a denominarse tornado y si esto ocurriera a la altura del mar se llamaría manga marina.

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Según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA), la tuba se ha descolgado sobre la localidad alicantina en torno a las 18.30 horas justo cuando empezaba a crecer la tormenta que ha dejado hasta entre 40 y 42 litros por metro cuadrado en algunos barrios de la zona sur, como La Florida, Babel y San Gabriel.

Además han impactado varios rayos también en el área sur de la ciudad mientras que el barranco de las Ovejas, en San Gabriel, ha experimentado un aumento repentino del caudal por las precipitaciones junto al litoral en una jornada en la que el pico de lluvias en la provincia ha estado en Villena, municipio cerca del límite con la Región de Murcia y Castilla La Mancha, con cerca de 77 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a aviso rojo (peligro extraordinario) la previsión este domingo en el litoral sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante, por lluvias con acumulados de 200 litros por metro cuadrado en doce horas y de 300 l/m2 en 24 horas en algunos puntos. EFE