La cultura restaura la memoria tras el fin de ETA

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Madrid, 17 oct (EFE).- La historia de la banda terrorista ETA, de cuyo final se cumplen ahora 15 años, ha atravesado todas las expresiones culturales, si bien los enfoques y las reacciones han evolucionado a una conversación social sobre las consecuencias de la violencia, las víctimas y la memoria, más allá de la política.

Ya desde la década de los setenta, ETA ha estado presente en películas como 'Operación Ogro' (1973) o 'El proceso de Burgos' (1979), a las que siguieron a lo largo de los años éxitos de taquilla y crítica como 'Días contados' (1994) o 'Yoyes' (2000). Ya en 2003, España vivió una gran polémica en torno a la película documental 'La pelota vasca. La piel contra la piedra' del cineasta vasco Julio Medem.

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Destacadas figuras como el escritor Bernardo Atxaga, el artista Agustín Ibarrola y otros muchos han expuesto en sus obras las consecuencias de la violencia y la memoria de las víctimas, una cuestión que se ha vuelto central en las expresiones culturales a partir del fin definitivo de la banda.

Estos son algunos de los numerosos ejemplos que han visto la luz en la última década:

- 'El comensal' (Caballo de Troya, 2015).- Gabriela Ybarra escribió una novela autobiogáfica en la que abordaba dos tragedias familiares: el secuestro y asesinato en 1977 de su abuelo, Javier de Ybarra, a manos de ETA, y la muerte de su madre en 2011 por un cáncer. Recibió el Premio Euskadi de Literatura en castellano en 2016 y fue adaptada al cine por Ángeles González-Sinde en 2022, protagonizada por Susana Abaitua, Ginés García Millán y Adriana Ozores.

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- 'Patria' (Tusquets, 2016). Marcó un antes y un después. Fernando Aramburu publicó una novela de gran impacto, al relatar la historia de dos familias enfrentadas por razones políticas tras el asesinato del marido de una de sus protagonistas, Bittori. Es un retrato coral de la sociedad vasca durante varias décadas, la violencia y el olvido. Su legado continuó con una serie televisiva homónima de gran éxito estrenada en 2020, protagonizada por Elena Irureta y Ane Gabarain. Este año, en el décimo aniversario de la novela, la Fundación de Víctimas del Terrorismo concedió al escritor el Premio Derechos Humanos Adolfo Suárez. Aunque Fernando Aramburu había tratado estos temas en otras noveles, ha llegado a declarar: "Yo soy y seré, mientras respire, el de 'Patria'".

- 'Maixabel' (2021).- Blanca Portillo y Luis Tosar protagonizaron esta película de Iciar Bolláin que relata la historia de Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en 2000. Uno de sus asesinos pidió entrevistarse con ella en la cárcel. El filme -que recibió numerosos galardones- recrea esos encuentros restaurativos y aborda el dolor, la búsqueda de respuestas y la posibilidad de una segunda oportunidad.

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- 'La infiltrada' (2025). Esta película de Arantxa Echevarría, protagonizada por Carolina Yuste y Luis Tosar, cuenta con una mirada feminista la historia real de una pionera agente de la Policía Nacional que se infiltró en la banda terrorista en los años noventa. Fue la cinta más vista ese año, contribuyendo a una profunda conversación social sobre el terrorismo. Entre los numerosos galardones que recibió, el Premio Internacional 2025 de Covite.

- 'Un fantasma en la batalla' (2025).- Agustín Díaz Llanes estrenaba en el Festival de San Sebastián este filme que cuenta la historia de una agente de la Guardia Civil infiltrada en ETA durante 12 años, y que condesa la labor clandestina de este cuerpo que desembocó en la operación Santuario y permitió la desarticulación de la cúpula de la banda y el hallazgo de zulos en el sur de Francia. Protagonizado por Susana Abaitua, el filme fue galardonado por la Guardia Civil.

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- 'Lemoniz' (Norma Editorial, 2026).- Esta novela gráfica reconstruye la campaña de ETA contra la construcción de la central nuclear, en una espiral de violencia entre 1972 y 1982. Recrea el secuestro y asesinato en 1981 del ingeniero jefe José María Ryan y el asesinato en 1982 del ingeniero nuclear Ángel Pascual. También recuerda a los obreros Andrés Guerra y Alberto Negro, muertos en 1978 por la explosión de una bomba en uno de los generadores, y a Ángel Baños, fallecido en 1979 por otra explosión en el tanque de refrigeración. En definitiva, restaura a víctimas olvidadas.

- 'Maite' (Tusquets, 2026).- Fernando Arabumru nos coloca con esta novela en julio de 1997 en San Sebastián, durante los días del secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Concebida como una nueva entrega de su serie 'Gentes vascas', se centra en personajes corrientes cuya vida queda atravesada por la historia colectiva del País Vasco.

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- 'Blanco' y 'El hijo de todos' (2027).- Dos proyectos cinematográficos verán la luz el próximo año, cuando se cumple el 30 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. El director uruguayo afincado en España Álvaro Brechner ('La noche de los 12 años') ha comenzado el rodaje de 'El hijo de todos', mientras que Félix Viscarret ('Patria') inicia estos días el de 'Blanco'. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8004178724)