La británica Lizzie Rayner logra tercer triunfo consecutivo en el Ironman 70.3 de Cascais

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Lisboa, 17 oct (EFE).- La británica Lizzie Rayner se impuso este sábado en el Ironman 70.3 de Cascais (Portugal) por tercer año consecutivo, después de dominar la prueba femenina desde el segmento de natación y cruzar la meta en 4 horas, 13 minutos y 2 segundos.

Rayner encabezó la carrera de principio a fin y aventajó en más de siete minutos a su compatriota Nikki Bartlett, segunda con un registro de 4h20:11, mientras que la suiza Leana Bissig completó el podio con 4h24:16.

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La vencedora salió del agua con algo más de un minuto de ventaja sobre un grupo perseguidor en el que figuraban Bissig, la portuguesa Madalena Almeida y la también británica Francesca Smith.

Rayner amplió las diferencias durante los 90 kilómetros de ciclismo y comenzó la media maratón final con más de cinco minutos de margen sobre Bartlett, una renta que todavía aumentó durante el último segmento.

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La británica encadenó así su tercera victoria en Cascais, tras las obtenidas en las ediciones de 2024 y 2025.

El Ironman 70.3 constó de 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera a pie, con salida y llegada en la bahía de Cascais y un recorrido que pasó por los municipios de Sintra, Oeiras y Lisboa.

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La prueba de media distancia se disputó simultáneamente con el Ironman Portugal-Cascais, de 3,8 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y un maratón de 42,2 kilómetros. La organización anunció un récord de 5.500 inscritos entre ambas modalidades, procedentes de 96 países.

Las dos competiciones conceden plazas para los campeonatos mundiales de 2027: 50 para el Mundial Ironman 70.3 de Chattanooga (Estados Unidos) y 55 para el Mundial Ironman de Kona (Hawái). EFE

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