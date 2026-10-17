Espana agencias

La británica Lizzie Rayner logra tercer triunfo consecutivo en el Ironman 70.3 de Cascais

Guardar

Lisboa, 17 oct (EFE).- La británica Lizzie Rayner se impuso este sábado en el Ironman 70.3 de Cascais (Portugal) por tercer año consecutivo, después de dominar la prueba femenina desde el segmento de natación y cruzar la meta en 4 horas, 13 minutos y 2 segundos.

Rayner encabezó la carrera de principio a fin y aventajó en más de siete minutos a su compatriota Nikki Bartlett, segunda con un registro de 4h20:11, mientras que la suiza Leana Bissig completó el podio con 4h24:16.

PUBLICIDAD

La vencedora salió del agua con algo más de un minuto de ventaja sobre un grupo perseguidor en el que figuraban Bissig, la portuguesa Madalena Almeida y la también británica Francesca Smith.

Rayner amplió las diferencias durante los 90 kilómetros de ciclismo y comenzó la media maratón final con más de cinco minutos de margen sobre Bartlett, una renta que todavía aumentó durante el último segmento.

PUBLICIDAD

La británica encadenó así su tercera victoria en Cascais, tras las obtenidas en las ediciones de 2024 y 2025.

El Ironman 70.3 constó de 1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera a pie, con salida y llegada en la bahía de Cascais y un recorrido que pasó por los municipios de Sintra, Oeiras y Lisboa.

La prueba de media distancia se disputó simultáneamente con el Ironman Portugal-Cascais, de 3,8 kilómetros de natación, 180 de bicicleta y un maratón de 42,2 kilómetros. La organización anunció un récord de 5.500 inscritos entre ambas modalidades, procedentes de 96 países.

Las dos competiciones conceden plazas para los campeonatos mundiales de 2027: 50 para el Mundial Ironman 70.3 de Chattanooga (Estados Unidos) y 55 para el Mundial Ironman de Kona (Hawái). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

El vuelo regresó a El Prat sin heridos y Protección Civil activó el plan Aerocat de forma preventiva

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

El temporal de la DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y activa alertas en varias comunidades

Los servicios de emergencia han activado planes especiales, enviado avisos a móviles y ordenado restricciones preventivas ante el riesgo de inundaciones y crecidas de cauces

El temporal de la DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y activa alertas en varias comunidades

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

El SEPE admite la compatibilidad en determinados casos, aunque la cuantía de estas prestaciones computa como renta y puede condicionar el acceso o la continuidad de la ayuda

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

El general Sir Roly Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge ‘Force News’

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

El temporal de la DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y activa alertas en varias comunidades

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”