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Junna Chif defiende "mirar con ternura" la prostitución y la sexualidad del discapacitado

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Málaga, 17 oct (EFE).- La directora y guionista canadiense Junna Chif ha defendido la importancia de "mirar con ternura" la prostitución y la sexualidad de personas discapacitadas, con motivo del preestreno en España de su película 'Invisibles', mirada íntima y sin prejuicios a la sexualidad y la discapacidad.

La cinta aborda la sexualidad, la intimidad y prejuicios sociales desde la experiencia de dos colectivos habitualmente invisibilizados: las prostitutas y las personas con discapacidad.

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Chuf presenta el que es su primer largometraje de ficción en el 32 Festival de Cine Francés de Málaga, durante la primera jornada de la sección oficial de un certamen que vuelve a reunir algunas de las propuestas más destacadas del cine francófono contemporáneo.

El origen de Invisibles se remonta a hace aproximadamente diez años, cuando la cineasta encontró un artículo que abordaba conjuntamente la realidad de las prostitutas y las personas con discapacidad.

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Le llamó la atención que ambas realidades apenas coincidieran en representaciones habituales y que rara vez se trataran desde una perspectiva positiva hacia la sexualidad, alejada de la victimización.

La forma en que se ve a las personas con discapacidad en entornos de sexualidad y sensualidad y a las prostitutas con esas personas, "son situaciones que no se han visto" y que quiso llevar a la pantalla "de una forma muy bella y tierna", ha explicado.

La película sigue a Elizabeth, prostituta y bailarina que comienza a cuestionar sus propias decisiones tras conocer a un discapacitado que desafía su percepción de la intimidad.

Sus dudas encuentran resistencia en Caroline, su compañera de piso y amiga, que desaprueba la creciente empatía de Elizabeth.

A través de esta historia, la directora explora las contradicciones de los vínculos humanos y cuestiona las convenciones sociales que condicionan la manera en que se perciben el deseo, el cuerpo y las relaciones afectivas.

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto ha sido la elección del reparto, respecto a lo que la directora ha subrayado que las personas con discapacidad que aparecen en la película tienen realmente una discapacidad, mientras que para interpretar a las prostitutas se realizó un proceso de selección de actrices especialmente exigente.

"Hacían falta ante todo actrices que entendieran el desnudo", ha explicado la cineasta, en referencia a las numerosas escenas en las que los cuerpos quedan expuestos.

La comodidad de las intérpretes con la representación de su propio cuerpo fue también una consideración importante, al igual que en el caso de las personas con discapacidad participantes en el filme. EFE

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