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José Juan Romero: Firmo ahora mismo ganar al Oviedo 3-2 como hace 46 años

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Ceuta, 17 oct (EFE).- El entrenador de la AD Ceuta FC, José Juan Romero, ha afirmado que "firmaría" ganar mañana por un resultado de 3-2 al Real Oviedo y repetir el mismo marcador que la última vez que ambos clubes se vieron las caras en Segunda División, hace 46 años.

En la rueda de prensa previa al partido, José Juan Romero ha afirmado que estaba deseando "que llegue mañana, de jugar, competir y ganar pero es un extraordinario equipo, obligado a volver a Primera División, que por todo es donde debe estar".

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El técnico ceutí ha reconocido que es un partido "de los que en Ceuta", por venir de donde vienen "hace poco" hubieran "soñado jugar".

El encuentro supondrá también el regreso al Murube de los ex jugadores ceutíes Aisar Ahmed, Youness y Alberto Reina.

"Son tres futbolistas que son leyenda para la AD Ceuta, con una importancia bestial en la historia reciente del club y muchísimo cariño hacia los tres, son tres extraordinarios futbolistas y nos alegrará volverlos a ver y que sus carreras sigan siendo como las que están haciendo", ha comentado.

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En relación a la importancia de los puntos ha dicho que tienen que hacerse "fuertes en casa y fuera ya que como en todas las categorías, es vital ser fuerte como local, con mayor importancia si cabe, y evidentemente hay que sumar, a ser posible de tres en tres".

"En esta categoría, con tantísimas jornadas y el nivel tan parejo que hay, creo que va a haber mucha igualdad por arriba y por abajo y estoy convencido de que, si somos capaces mañana de sumar tres puntos, nos meteremos en un grupo con todo a tiro de piedra", ha puntualizado.

El entrenador del Ceuta ha reclamado una respuesta masiva de la afición porque "en casa el público es vital, en una categoría como esta es importantísima, aquí ha tenido una participación capital: necesitamos ver el Murube lleno, no puede haber un hueco libre", dijo.

"Viene el Oviedo, da igual que el partido sea a las dos de la tarde porque Ceuta tiene que entender que la AD Ceuta es su niña bonita, que la tiene que cuidar y que la mejor manera de cuidarla y ayudarla es llenando mañana el Murube", señaló.

José Juan Romero ha aludido a la crisis que atraviesa la ciudad por la entrada masiva de más de 80.000 personas a finales de julio.

"En las situaciones de crisis o dramáticas, una vez que el drama ha ocurrido, hay que tirar para adelante, pueden aparecer oportunidades y creo que, después de todo lo que aquí ha tocado vivir y se está viviendo, es muy gratificante ver la respuesta que están teniendo en toda España con la ciudad", afirmó.

Ha añadido que la ciudad y el club están estrechamente vinculados y ha destacado la capacidad del fútbol para dar visibilidad a Ceuta.

"No quiero que parezca que uno hace un alegato en favor del fútbol pero es lo que mueve a las masas en todo el mundo y Ceuta tiene la extraordinaria oportunidad de tener un equipo en la élite, es el mayor foco para todo y, probablemente, si el Ceuta no estuviera en LaLiga Hypermotion, la voz mediática sería otra", aseveró. EFE

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