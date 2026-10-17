Investigan un presunto intento de secuestro a punta de pistola en Marbella

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Marbella (Málaga), 17 oct (EFE).- La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación al presunto intento de secuestro a punta de pistola de un joven de 25 años en la localidad malagueña de Marbella.

Según han indicado a EFE desde la sala del 112 Andalucía, fue el propio afectado el que contactó con el servicio de Emergencias indicándoles que habían intentado secuestrarlo.

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El incidente tuvo lugar pasada la medianoche del miércoles 14 de octubre en la avenida de las Adelfas, en una exclusiva zona residencial de esta turística localidad de la Costa del Sol.

Alrededor de las 00:20 horas tres personas -armadas con pistolas y barras de hierro- se acercaron hasta el turismo en el que se encontraba el joven, le apuntaron con un arma de fuego e intentaron abrir las puertas del turismo.

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Los sospechosos -siempre según el relato de la víctima- llegaron en un automóvil que conducía una cuarta persona, que se quedó en el interior mientras sus cómplices trataban de acceder al coche del joven, que reaccionó rápidamente abandonando el lugar a la carrera y logrando así ponerse a salvo.

Desde el 112 informaron de lo que podría ser un intento de secuestro a la Policía Local y a la Policía Nacional, que ya trabaja para esclarecer lo sucedido.

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En el asalto habrían intervenido cuatro individuos, los tres que encañonaron con el arma al denunciante e intentaron abrir las puertas de su automóvil y el conductor del vehículo a bordo del que viajaban los asaltantes y a los que la víctima no pudo ver porque iban encapuchados y llevaban el rostro cubierto para imposibilitar su identificación. EFE

eg/plv