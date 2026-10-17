Interceptan a siete migrantes llegados en una patera a Ibiza

Palma/Ibiza, 17 oct (EFE).- La Policía Nacional ha interceptado sobre las 06.00 horas de este sábado a un grupo de siete personas de origen magrebí llegadas en una patera a Ibiza, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
En lo que va de año han llegado al archipiélago 375 pateras con 6.777 migrantes, según los datos contabilizados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.
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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE
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