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Iñigo Pérez: “Nuestra primera parte ha sido excelente, pero faltó acierto”

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Vila-real (Castellón), 17 oct (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, afirmó este sábado, tras el empate ante el Elche (0-0), que el primer tiempo de su equipo fue “excelente” y que debió irse al descanso con dos o tres goles de ventaja, pero le faltó “acierto”.

“Estoy frustrado por un empate en un partido que deberíamos haber ganado ampliamente”, dijo el preparador navarro, que valoró el mérito de haber creado muchas ocasiones a un rival que calificó de “difícilísimo”.

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“En la segunda parte nos ha faltado la serenidad de la primera. Como no llegaron los goles, apareció el estrés”, explicó el entrenador, que se mostró convencido de que el empate ante el Elche no afectará a su equipo para el encuentro ante el Liverpool.

Iñigo Pérez no se mostró preocupado por la falta de goles de los atacantes del Villarreal, ya que recordó que se trata de atacantes “top” que “siempre han marcado”, y destacó el buen partido del joven Maciá en su primera titularidad.

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En cuanto a la próxima cita europea, Iñigo Pérez admitió que le hace “ilusión” enfrentarse a Andoni Iraola, al que dijo conocer “desde niño antes de jugar en el mismo equipo y ser compañeros de banquillo”. EFE

pvb/cta/jl

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