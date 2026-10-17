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Imbroda exige una respuesta "contundente" a Marruecos por la incursión de sus buques en aguas españolas

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de "inadmisible" la incursión de buques de la Marina marroquí en aguas españolas de Ceuta y ha exigido al Gobierno central una respuesta "sólida y contundente" ante unos hechos que, a su juicio, ponen en cuestión las relaciones entre ambos países. El dirigente 'popular' se ha preguntado qué pretende Marruecos con este tipo de actuaciones y si busca "provocar un conflicto importante con España".

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que convoque a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para trasladarle "las cosas muy claras" y advertirle de que estas actuaciones entran "en un terreno de conflicto muy grave", recordándole que "España y Europa están ahí".

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El presidente melillense también ha puesto en duda las excelentes relaciones entre España y Marruecos de las que presume habitualmente el Gobierno central. En este sentido, ha cuestionado que el comportamiento del país magrebí pueda considerarse una muestra de buena política y ha reclamado que Marruecos actúe como "un socio fiel con España y con Europa" y que, de lo contrario, "se atenga a las consecuencias".

Imbroda ha planteado varias preguntas sobre las intenciones de las autoridades marroquíes: "¿Qué pretende el que hace esa decisión? ¿Provocar un conflicto importante con España? ¿Intervenir en nuestras elecciones? ¿Distorsionar la campaña electoral de España? ¿Qué España le responda como debe?".

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Sus declaraciones se producen tras conocerse la presencia de buques militares marroquíes en aguas españolas de Ceuta coincidiendo con los días de la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio, un episodio que ha generado preocupación política y reclamaciones de explicaciones al Gobierno central.

El presidente de Melilla ha recordado que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante la Diputación Permanente del Congreso para que explique la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas durante aquellos acontecimientos.

Además, Imbroda ha confirmado que el PP ha puesto estos hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional, ante la que la formación ya está personada. Feijóo denunció que, mientras miles de personas intentaban entrar en territorio español, había buques de la Marina marroquí en aguas españolas y acusó al Gobierno de conocer la situación sin informar adecuadamente a las Cortes Generales ni a los ciudadanos afectados.

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EuropaPress

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