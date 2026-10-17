Hoy será noticia. Domingo, 18 de octubre

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ELECCIONES PP

Núñez Feijóo acude a Barcelona para un acto de precampaña junto a Albiol

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Madrid (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza este domingo un acto de precampaña en Barcelona junto al cabeza de lista por esta provincia, Xavier García Albiol, para las elecciones generales.

El acto se produce a menos de un mes para el inicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

EL TIEMPO

Posibilidad de lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el levante y el sureste peninsular, e intensas también en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, con posibilidad de ser torrenciales.

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Podrían darse acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.

EFE

plv