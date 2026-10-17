Hoy es noticia en España (23.40 horas)

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ELECCIONES GENERALES

Abascal dice que Vox es capaz de todo por salvar España

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Sánchez llama a la movilización en un mitin convertido en declaración de amor a su mujer

El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica listas

Sánchez advierte de que el 29N están en juego 4 años más de avances o retroceder 4 décadas

Feijóo dice que la "coalición de desesperados" Sánchez-Colau acredita situación del PSOE

Feijóo promete "llegar, trabajar y resolver" para fortalecer el Estado del bienestar

Colau sobre Podemos: "Si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar"

Irene Montero pide "disculpas por el espectáculo" pero cree "valioso" el acuerdo de Podemos con ERC

Esteban dice que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado ha sido el PNV

Nogueras reivindica la "centralidad" de Junts y llama a frenar "los dos bloques españoles"

Cómo concurre la izquierda a las elecciones en cada circunscripción

El PSOE resalta que la unidad con el Frente Amplio al Senado se la pedían "en la calle"

Abascal ve a Sánchez "capaz de todo por destruir España" tras el acuerdo para el Senado

Xavier García Albiol será el candidato del PP al Congreso por Barcelona

La edil de Podemos Alejandra Sandoval será la número 6 de la lista de ERC en Barcelona

Comuns ratifica a Urtasun como número dos de la lista del Frente Amplio por Barcelona

Adelante Andalucía resalta su apuesta por defender la comunidad "por encima de todo"

Nueve coaliciones se registran ante la JEC para las elecciones del 29N

ELECCIONES PSOE

Rebeca Torró asume la portavocía del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez

Los socialistas apoyan a Mínguez tras su dimisión, que achacan a la "crueldad" en política

Feijoo, tras la dimisión de Montse Minguez: la falsa moralina del PSOE ya no cuela

LEY NIETOS

Defensor pide al TC anular los autos que impiden votar a nacionalizados por ley de nietos

Vox pide una movilización masiva y advierte de que "lo peor de Sánchez está por llegar"

CRISIS VIVIENDA

Abierta la estación de Metro de Sol tras constatarse su salubridad y seguridad

El Sindicato de Inquilinas denuncia que han "destrozado" el altar de Maricarmen en Retiro

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Denuncian la falta de medios de higiene para vigilantes de los centros sanitarios de Ceuta

Aumentan en Ceuta las peticiones de asilo por orientación sexual o víctimas de violación

Condenada por ocultar a doce migrantes en su casa en Ceuta, entre ellas una embarazada

Sin los grandes asentamientos, empieza la actuación policial en los barrios de Ceuta

Ceuta cifra en 3.086 los menores acogidos, que eran 180 antes de la entrada masiva

Torres alerta de que PP y Vox dejarían en Canarias a todos los menores migrantes llegados

SISTEMA PENSIONES

La sostenibilidad de las pensiones, un debate incómodo en campaña electoral

PREMIOS PRINCESA

Casi 13.000 personas en la cola virtual para los actos de los Premios Princesa de Asturias

VIVIENDA COYUNTURA

Frenazo a la compra extranjera de vivienda: ¿dónde se concentra y cuál es su nacionalidad?

TIEMPO LLUVIAS

Las fuertes lluvias provocan una manga o tuba sobre el cielo de Alicante, sin daños

Rescatan a dos personas atrapadas en su coche por el agua en Sentmenat (Barcelona)

Nivel naranja en la rambla del Albujón, en Pozo Estrecho y La Puebla, en Cartagena

El temporal de lluvias y tormentas deja 155 incidencias en Andalucía, 121 en Almería

Buscan a una persona que ha caído a la riera en Cabrera de Mar (Barcelona)

La Generalitat valenciana alerta de riesgo de inundación en zonas de aviso rojo y naranja

El episodio de lluvias deja registros importantes en Cataluña pero no incidencias graves

Protección Civil manda un Es Alert en Granollers (Barcelona) por lluvia torrencial

València cierra los espacios al aire libre y abre los centros para personas sin hogar

(Resumen)|Adam deja decenas de incidentes en Almería, en rojo junto a Alicante, Valencia y Barcelona

Alertan de posibles crecidas súbitas en las cuencas menores del Segre y el Ebro

El Ejido (Almería) activa el plan de emergencias tras más de cien incidencias por lluvias

Peligro de lluvia torrencial en Almería, Albacete, Murcia y litoral catalán a partir de esta noche

Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante por lluvias

Aemet eleva a rojo el aviso este domingo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante

València suspende este domingo las actividades al aire libre y cierra jardines y parques

Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert a Almería

El litoral de Andalucía oriental, Murcia y Cataluña en aviso naranja por tormentas

REY JUAN CARLOS

Juan Carlos I vuelve a las regatas de Sanxenxo para defender el liderato del Bribón

SUCESOS SECUESTRO

Investigan un presunto intento de secuestro a punta de pistola en Marbella

SUCESOS TERRORISMO

Dos detenidos en Irun (Gipuzkoa) investigados por terrorismo

SUCESOS ZARAGOZA

Fallece una niña en Zaragoza al precipitarse de manera accidental desde su casa

VIOLENCIA MACHISTA

Detienen a un hombre de 65 años en Corbins (Lleida) por agresión sexual a una menor

SUCESOS INCENDIO

Desalojados 20 pacientes del Hospital Virgen de las Nieves de Granada por un incendio

SUCESOS HOMICIDIO

Dos menores detenidos por la muerte de una anciana hallada maniatada en su casa en Burgos

SUCESOS ALMERÍA

Muere el hombre herido por arma de fuego durante un enfrentamiento en Pechina (Almería)

TRANSPORTE AÉREO

Aterriza de emergencia en Barcelona un avión con destino Milán tras impactar contra aves

AVE INCENDIO

Finaliza la retirada de los restos del tren incendiado en la línea de Madrid-Barcelona

VÍCTIMAS TERRORISMO

Ordóñez: ETA dejó de matar pero sigue vigente la ley del silencio para facilitar el olvido

EUSKADI TERRORISMO

El PNV expresa su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas por terrorismo

ETA ANIVERSARIO

Euskadi tras ETA, más nacionalista que nunca, pero con el debate soberanista desinflado

La cultura restaura la memoria tras el fin de ETA

AGUA ESPAÑA (Entrevista)

Colegio de Ingenieros de Caminos: El agua no tiene ideología, su gestión "tampoco debe tenerla"

DURO FELGUERA

Arranca el juicio por corrupción a la excúpula de Duro Felguera y exministros venezolanos

RESTAURACIÓN CONSUMO

Las cenas en los restaurantes se adelantan una hora en España, cuestión de negocio y salud

CIENCIA STARMUS

Astronautas de Artemis II claman en Starmus por la unidad en la "diminuta" Tierra

MÚSICA TANXUGUEIRAS

Tanxugueiras cumplen diez años arropadas por su gente en una 'foliada' llena de sorpresas

DANZA ESTRENO

Manuel Liñán reúne en 'Llámame Lorca' la simbología, deseo y tradición del poeta

RODRIGO CUEVAS (Entrevista)

Rodrigo Cuevas: “Es un orgullo que vengan a verme abuelos de 80 años con sus nietos”

CINE SITGES

'Sanguine', de Marion Le Corroller, premio a la mejor película del Festival de Sitges

CINE FESTIVALES

Junna Chif defiende "mirar con ternura" la prostitución y la sexualidad del discapacitado

NARCOLANCHAS CÁDIZ

Desmantelada en Conil una guardería del narcotráfico con más de 10.000 litros de gasolina

TOROS FERIA DEL PILAR

Alternativa y oreja para El Mene en Zaragoza, entre un variado y vacío saldo ganadero

TOROS JAÉN

Tarde triunfalista en la segunda y última corrida de toros de Feria Taurina de Jaén 2026

EFE

nac/amd