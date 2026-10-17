Hoy es noticia en España (23.40 horas)

ELECCIONES GENERALES
Abascal dice que Vox es capaz de todo por salvar España
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Sánchez llama a la movilización en un mitin convertido en declaración de amor a su mujer
El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica listas
Sánchez advierte de que el 29N están en juego 4 años más de avances o retroceder 4 décadas
Feijóo dice que la "coalición de desesperados" Sánchez-Colau acredita situación del PSOE
Feijóo promete "llegar, trabajar y resolver" para fortalecer el Estado del bienestar
Colau sobre Podemos: "Si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar"
Irene Montero pide "disculpas por el espectáculo" pero cree "valioso" el acuerdo de Podemos con ERC
Esteban dice que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado ha sido el PNV
Nogueras reivindica la "centralidad" de Junts y llama a frenar "los dos bloques españoles"
Cómo concurre la izquierda a las elecciones en cada circunscripción
El PSOE resalta que la unidad con el Frente Amplio al Senado se la pedían "en la calle"
Abascal ve a Sánchez "capaz de todo por destruir España" tras el acuerdo para el Senado
Xavier García Albiol será el candidato del PP al Congreso por Barcelona
La edil de Podemos Alejandra Sandoval será la número 6 de la lista de ERC en Barcelona
Comuns ratifica a Urtasun como número dos de la lista del Frente Amplio por Barcelona
Adelante Andalucía resalta su apuesta por defender la comunidad "por encima de todo"
Nueve coaliciones se registran ante la JEC para las elecciones del 29N
ELECCIONES PSOE
Rebeca Torró asume la portavocía del PSOE tras la dimisión de Montse Mínguez
Los socialistas apoyan a Mínguez tras su dimisión, que achacan a la "crueldad" en política
Feijoo, tras la dimisión de Montse Minguez: la falsa moralina del PSOE ya no cuela
LEY NIETOS
Defensor pide al TC anular los autos que impiden votar a nacionalizados por ley de nietos
Vox pide una movilización masiva y advierte de que "lo peor de Sánchez está por llegar"
CRISIS VIVIENDA
Abierta la estación de Metro de Sol tras constatarse su salubridad y seguridad
El Sindicato de Inquilinas denuncia que han "destrozado" el altar de Maricarmen en Retiro
SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Denuncian la falta de medios de higiene para vigilantes de los centros sanitarios de Ceuta
Aumentan en Ceuta las peticiones de asilo por orientación sexual o víctimas de violación
Condenada por ocultar a doce migrantes en su casa en Ceuta, entre ellas una embarazada
Sin los grandes asentamientos, empieza la actuación policial en los barrios de Ceuta
Ceuta cifra en 3.086 los menores acogidos, que eran 180 antes de la entrada masiva
Torres alerta de que PP y Vox dejarían en Canarias a todos los menores migrantes llegados
SISTEMA PENSIONES
La sostenibilidad de las pensiones, un debate incómodo en campaña electoral
PREMIOS PRINCESA
Casi 13.000 personas en la cola virtual para los actos de los Premios Princesa de Asturias
VIVIENDA COYUNTURA
Frenazo a la compra extranjera de vivienda: ¿dónde se concentra y cuál es su nacionalidad?
TIEMPO LLUVIAS
Las fuertes lluvias provocan una manga o tuba sobre el cielo de Alicante, sin daños
Rescatan a dos personas atrapadas en su coche por el agua en Sentmenat (Barcelona)
Nivel naranja en la rambla del Albujón, en Pozo Estrecho y La Puebla, en Cartagena
El temporal de lluvias y tormentas deja 155 incidencias en Andalucía, 121 en Almería
Buscan a una persona que ha caído a la riera en Cabrera de Mar (Barcelona)
La Generalitat valenciana alerta de riesgo de inundación en zonas de aviso rojo y naranja
El episodio de lluvias deja registros importantes en Cataluña pero no incidencias graves
Protección Civil manda un Es Alert en Granollers (Barcelona) por lluvia torrencial
València cierra los espacios al aire libre y abre los centros para personas sin hogar
(Resumen)|Adam deja decenas de incidentes en Almería, en rojo junto a Alicante, Valencia y Barcelona
Alertan de posibles crecidas súbitas en las cuencas menores del Segre y el Ebro
El Ejido (Almería) activa el plan de emergencias tras más de cien incidencias por lluvias
Peligro de lluvia torrencial en Almería, Albacete, Murcia y litoral catalán a partir de esta noche
Emergencias envía dos mensajes Es-Alert a la población en Valencia y Alicante por lluvias
Aemet eleva a rojo el aviso este domingo en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante
València suspende este domingo las actividades al aire libre y cierra jardines y parques
Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert a Almería
El litoral de Andalucía oriental, Murcia y Cataluña en aviso naranja por tormentas
REY JUAN CARLOS
Juan Carlos I vuelve a las regatas de Sanxenxo para defender el liderato del Bribón
SUCESOS SECUESTRO
Investigan un presunto intento de secuestro a punta de pistola en Marbella
SUCESOS TERRORISMO
Dos detenidos en Irun (Gipuzkoa) investigados por terrorismo
SUCESOS ZARAGOZA
Fallece una niña en Zaragoza al precipitarse de manera accidental desde su casa
VIOLENCIA MACHISTA
Detienen a un hombre de 65 años en Corbins (Lleida) por agresión sexual a una menor
SUCESOS INCENDIO
Desalojados 20 pacientes del Hospital Virgen de las Nieves de Granada por un incendio
SUCESOS HOMICIDIO
Dos menores detenidos por la muerte de una anciana hallada maniatada en su casa en Burgos
SUCESOS ALMERÍA
Muere el hombre herido por arma de fuego durante un enfrentamiento en Pechina (Almería)
TRANSPORTE AÉREO
Aterriza de emergencia en Barcelona un avión con destino Milán tras impactar contra aves
AVE INCENDIO
Finaliza la retirada de los restos del tren incendiado en la línea de Madrid-Barcelona
VÍCTIMAS TERRORISMO
Ordóñez: ETA dejó de matar pero sigue vigente la ley del silencio para facilitar el olvido
EUSKADI TERRORISMO
El PNV expresa su "absoluta preocupación" por la detención de dos personas por terrorismo
ETA ANIVERSARIO
Euskadi tras ETA, más nacionalista que nunca, pero con el debate soberanista desinflado
La cultura restaura la memoria tras el fin de ETA
AGUA ESPAÑA (Entrevista)
Colegio de Ingenieros de Caminos: El agua no tiene ideología, su gestión "tampoco debe tenerla"
DURO FELGUERA
Arranca el juicio por corrupción a la excúpula de Duro Felguera y exministros venezolanos
RESTAURACIÓN CONSUMO
Las cenas en los restaurantes se adelantan una hora en España, cuestión de negocio y salud
CIENCIA STARMUS
Astronautas de Artemis II claman en Starmus por la unidad en la "diminuta" Tierra
MÚSICA TANXUGUEIRAS
Tanxugueiras cumplen diez años arropadas por su gente en una 'foliada' llena de sorpresas
DANZA ESTRENO
Manuel Liñán reúne en 'Llámame Lorca' la simbología, deseo y tradición del poeta
RODRIGO CUEVAS (Entrevista)
Rodrigo Cuevas: “Es un orgullo que vengan a verme abuelos de 80 años con sus nietos”
CINE SITGES
'Sanguine', de Marion Le Corroller, premio a la mejor película del Festival de Sitges
CINE FESTIVALES
Junna Chif defiende "mirar con ternura" la prostitución y la sexualidad del discapacitado
NARCOLANCHAS CÁDIZ
Desmantelada en Conil una guardería del narcotráfico con más de 10.000 litros de gasolina
TOROS FERIA DEL PILAR
Alternativa y oreja para El Mene en Zaragoza, entre un variado y vacío saldo ganadero
TOROS JAÉN
Tarde triunfalista en la segunda y última corrida de toros de Feria Taurina de Jaén 2026
EFE
nac/amd
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