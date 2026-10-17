Guruzeta se retira lesionado en rodilla izquierda a los seis minutos de entrar en Mestalla

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Valencia, 17 oct (EFE).- El jugador del Athletic Gorka Guruzeta se retiró este sábado del encuentro que su equipo disputó en Mestalla a los seis minutos de haber saltado al terreno de juego.

Guruzeta empezó el choque en el banquillo y entró en el partido en el minuto 63 pero poco después, en una jugada en la que trataba de presionar a Maffeo, la rodilla izquierda se le quedó 'enganchada' en el césped.

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El jugador de quedó tumbado en el césped, se llevó las manos a la cara y pidió el cambio, por lo que en el minuto 69 entró Maroan para sustituirle tras salir Guruzeta del terreno de juego caminando por su propio pie aunque con una evidente cojera.

En el Valencia, también el central Juston De Haas se retiró lesionado, aunque al parecer, por molestias musculares. EFE

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