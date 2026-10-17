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Giráldez: "Cáceres va a jugar contra el Alavés"

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Vigo, 17 oct (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, desveló este sábado, en la víspera de recibir al Deportivo Alavés, que el internacional uruguayo Sebastián Cáceres será titular ante el conjunto vitoriano.

“Mañana va a jugar. Volvió de la selección con molestias, de hecho él corta la concentración con la selección porque no está para jugar. La semana que vuelve la Liga tras el parón no llega para poder jugar, entra en convocatoria porque hace un par de entrenamientos, pero no está para poder jugar”, comentó.

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“Ahí se le junta con fiebre, con una amigdalitis, y me parecen dos combinaciones peligrosas: una muscular y otra un problema de salud. Por eso creo que hay riesgo para meterlo el otro día. Lleva varios días bien, ha dejado atrás la amigdalitis, está sin molestias en el aductor, y por eso te digo que mañana va a jugar”, continuó.

En rueda de prensa, el técnico gallego dijo que ve al exfutbolista de América de México jugando “en las tres posiciones” de la línea defensiva.

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“Uno de los motivos por los que insistimos mucho en su fichaje es porque es un jugador que nos da esas tres posiciones porque es algo muy difícil de encontrar, alguien que sea capaz de jugar en izquierda y en derecha y en central del medio. Ahora mismo, sin Starfelt, le veo como el principal recambio para Yoel”, apuntó.

Giráldez espera un partido muy complicado ante el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores, del que destacó su solidez defensiva.

“Viene de una línea del año pasado de acabar muy fuertes y muy bien, con una idea muy clara. Es un equipo muy poderoso en situaciones de juego sobre últimos con delanteros con muy buen juego de espaldas, con mucha referencia en centro remate en área. Es un equipo muy aguerrido en lo defensivo”, subrayó.

Finalmente, el preparador celeste lamentó la baja del internacional español Borja Iglesias, “es un jugador muy importante para nosotros, ya no solo en lo futbolístico si no también en lo emocional”, y dijo que Hugo González, Jutglà y Aspas son las alternativas ante la ausencia de Pablo Durán.

“El año pasado contra el Alavés fuimos capaces de lo mejor y de lo peor en un momento de la temporada en el que estábamos muy bien. Veníamos con un subidón tremendo tras eliminar al Olympique de Lyon, hacemos una primera parte soberbia salvo la acción del gol en el minuto 45 con un ritmo de juego muy alto, una presión muy buena sin conceder nada. En ese momento el equipo baja el pistón a nivel mental y el rival va a la desesperada y nos pasa por encima en una segunda parte que es un desastre todo lo que hacemos”, concluyó. EFE

dmg

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