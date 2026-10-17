Gayà: "El camino es el de la segunda parte, nos tenemos que agarrar a eso"

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València, 17 oct (EFE).- El capitán del Valencia, José Luis Gayà, aseguró tras el empate a cero que firmó su equipo este sábado ante el Athletic que el juego que desplegaron en la segunda parte les marca el camino que deben seguir y lamentó no haber sido capaces de sacar el triunfo.

"Tras el descanso hemos ajustado algunas cosas, estábamos sufriendo un poco. Nos ha faltado, como en Santander en la primera parte, tener un poco más de dominio. En la segunda parte, la gente que ha entrado nos ha dado velocidad por fuera. Ese es el camino, el de la segunda parte, nos tenemos que agarrar a eso", apuntó en declaraciones a Movistar+.

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"En la primera parte han sido mejores que nosotros, sin muchas ocasiones claras pero han dominado y nos ha faltad hacerles más daño pero en la segunda hemos sido superiores y hemos tenido bastantes ocasiones. Es una pena, creo que el equipo ha hecho méritos para ganar", añadió.

No obstante, el lateral, que cumplió 350 partidos en Primera con el Valencia, lamentó que en los últimos minutos no aprovecharan su mejor momento y "el empuje de Mestalla" para aumentar la presión. "El equipo podía haberlo hecho mejor los últimos cinco minutos, nos hemos echado un poco atrás y podíamos haber acabado en su campo", admitió. EFE

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