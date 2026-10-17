Fisac señala los errores del San Pablo Burgos: "No estamos teniendo acierto"

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Burgos, 17 oct (EFE).- Burgos, 17 oct (EFE).- El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Porfi Fisac, reconoció la superioridad del Obradoiro tras la derrota de su equipo y puso el foco en los errores que impidieron a los burgaleses tener opciones reales de victoria al tiempo que reconoció que "no ha habido acierto".

"Creo que el Obradoiro ha jugado mejor que nosotros los cuatro cuartos", admitió Fisac, que consideró que el conjunto gallego supo imponer su propuesta y aprovechar las debilidades del San Pablo.

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El rebote fue uno de los principales motivos de preocupación para el entrenador burgalés. El Obradoiro capturó 21 rebotes ofensivos, una cifra que permitió al rival disponer de segundas oportunidades y ampliar el número de posesiones.

"Para ganar con tan bajo porcentaje como tenemos necesitamos tener mucho mejor el dominio del rebote", subrayó.

Fisac reconoció que el San Pablo Burgos no estuvo a la altura en dos facetas que considera determinantes para competir cuando el lanzamiento no acompaña.

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"Si al final no estás acertado, pero eres capaz de dominar las segundas opciones y te das alguna posesión más, siempre tienes la capacidad de poder hacer algún tiro más. Y esto no lo hemos conseguido", lamentó. EFE

vfr/sab