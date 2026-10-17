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España, satisfecha con su "positivo" desempeño en el mundial de patinaje de Paraguay

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Asunción, 17 oct (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Patinaje, Carmelo Paniagua, dijo en una entrevista con EFE que el órgano está satisfecho con el desempeño de sus atletas en el mundial de patinaje de Paraguay, que bajará el telón este domingo en tras 17 días de competición, aunque ha tomado notas de algunos aspectos que "son mejorables".

"Tenemos un balance absolutamente positivo del trabajo de los deportistas, del trabajo de los técnicos, siempre que venimos a una competencia queremos dar lo máximo y siempre lo hacemos", apuntó el federativo durante una pausa de las competencias en el Comité Olímpico Paraguayo, una de las sedes de los juegos.

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España amaneció este sábado en la tercera posición del mundial con 37 preseas, producto de 12 doradas, 15 plateadas y 10 de bronce, desplazando a Francia en el medallero.

"Lo más importante es que hayamos conseguido en distintas disciplinas las medallas, porque en todas las modalidades o especialidades que hemos participado hemos conseguido alguna", agregó.

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Paniagua citó como ejemplo el buen desempeño español en descenso alpino, una disciplina en la que alcanzó una cosecha histórica con dos oros, tres platas y tres bronces.

"Me ha sorprendido", confesó a EFE.

Sin embargo, señaló que "todo es mejorable" y que España tiene margen de crecimiento en algunas disciplinas y con algunos atletas, que en esta cita demostraron su potencial pese a no subir al podio.

Paniagua destacó la actuación de los deportistas de disciplinas como hockey en línea, hockey sobre patines, patinaje artístico y alpino, donde España mostró su mejor versión.

También tuvo palabras sobre el desempeño del joven Egoitz Bijueska, que con apenas 15 años se colgó en estos juegos su segundo oro mundial consecutivo en la modalidad 'park' del skateboarding.

"Creo que Egoitz va a ser el deportista que va a marcar una diferencia notable en el skateboarding en el mundo", dijo el federativo español.

Asimismo, llamó a "cuidar" al joven bilbaíno, que en el mundial de Asunción ofreció una soberbia actuación que encandiló a los jueces.

En este sentido, Paniagua lamentó que España no cuente actualmente con una instalación de primer nivel en la que Bijueska pueda continuar su desarrollo deportivo.

"Es algo impensable en el mundo del deporte, que un campeón del mundo en un deporte en su país no tenga una instalación", dijo, al tiempo que adelantó que las autoridades españolas trabajan para el desarrollo de un parque skate de primer nivel, para el que se exploran plazas en Barcelona. EFE

(foto)(video)

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