'Escribe tu peli', una guía visual que enseña que "cualquiera puede escribir un guion"

Guardar

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 17 oct (EFE).- "Cualquier persona puede escribir un guion. Lo digo totalmente en serio", asegura a EFE Jordi Farga, autor junto al ilustrador Luis Miguez Ybarz de 'Escribe tu peli' (Oberon), un libro que, con mucho humor, reúne miradas, trucos, herramientas y recursos de los mejores creadores para que el lector encuentre su propio método.

PUBLICIDAD

Un manual de 222 páginas, recién publicado, que surgió "de forma natural" entre dos viejos amigos, explica Farga, guionista de películas como 'El ascensor' y también profesor, al constatar que entre las decenas de manuales que existen sobre cómo hacer guion ninguno es visual ni está ilustrado de una manera tan rica.

Por eso, pensaron en añadir iconos y colores a ejercicios, esquemas y explicaciones teóricas y prácticas y también dar forma de viñetas a todos los consejos, anécdotas o 'parábolas' que se suelen contar sobre el desarrollo de guion.

PUBLICIDAD

Así, Miguez, autor de 'Curso serio de dibujo' e ilustrador de cómics, libros infantiles y juegos de rol, ha dibujado a Giuseppe Tornatore ('Cinema Paradiso') explicando que "el cine es la vida, pero con sentido" o a Nora Ephron ('Algo para recordar' y 'Cuando Harry encontró a Sally') enumerando las preguntas cruciales sobre estructura que cualquier narrador debe responder, entre otros muchos ejemplos.

El libro se adentra en cómo nacen las ideas, la construcción de personajes, la trama, géneros, escritura de escenas, bloqueos creativos, 'pitch' (presentaciones) o productores de la mano de grandes nombres del cine y la escritura, desde Charlie Kaufman, David Lynch o Phoebe Waller-Bridge hasta William Goldman, Robert McKee, Agatha Christie o Alexander Mackendrick, para mostrar que no existe una única manera de contar una buena historia.

PUBLICIDAD

Decenas de voces de voces de guionistas y teóricos, a veces contrapuestas, pero sin propuestas dogmáticas, como las que aparecen en otros manuales. "La mayoría de los profesionales no siguen esas supuestas reglas y logran guiones originales, atractivos, personales y producibles", asegura el autor de su parte escrita.

Además, como apunta Luis Miguez, es un libro con mucho humor. "El tono es más ameno y cómico que otros manuales, que suelen ser serios o densos. Nuestra apuesta es que sea práctico, didáctico y, a la vez, lo más divertido posible", dice.

PUBLICIDAD

Entonces ¿puede cualquier persona escribir un guion? Según Farga, sí: "Este es uno de los objetivos del libro: acercar al lector lo básico para que cualquiera pueda escribir un guion, tenga experiencia o no".

Lo único que se necesita, añade, es paciencia, perseverancia y pasión. "Si no te gusta el cine, a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero si te gusta y quieres escribir, solo es ponerse con ello, aprender lo básico, ver muchas películas, leer guiones y escribir sin parar. Con paciencia y ganas, acabará saliendo ese guion que uno tanto desea", promete.

PUBLICIDAD

Sobre el oficio del guionista profesional, y al hilo de unas recientes declaraciones de Woody Allen, que dijo en Madrid que si una película es buena o mala es culpa del guionista, no del director o los actores, Farga cree que "es una forma de decir que lo más importante es el guion".

"Pero una cosa es decir eso, y otra es hacer la lectura literal de que el fracaso depende del guionista, lo que no es cierto. Al revés: el guionista entrega un texto que puede cambiar de muchas formas", tanto para bien como para mal. "Lo que sí es cierto es que, con un mal guion, parece complicado que una película funcione", reconoce.

PUBLICIDAD

Por eso, defiende que "el guion es fundamental porque es la base de todo, un punto de partida imprescindible, pero no es el fin en sí mismo", ya que después hay que conseguir el dinero, rodarlo, interpretarlo, montarlo y que se convierta en una película. "El cine es un arte colectivo y lo que aportan cada uno de los que participan es importante", concluye. EFE

(Foto)